Gottovi hrozilo, že bude mať navždy zohavenú tvár: Nos si do nemocnice doniesol v ruke

Doplatil na svoju lásku k autám! Český spevák Karel Gott (79) je známy tým, že si vždy veľmi potrpel na svoju vizáž.

Nová kniha Náš Karel, ktorá vyšla pred jeho okrúhlym jubileom, však priniesla šokujúce odhalenie. Slávny umelec by vraj pred rokmi po vážnej havárii bez rýchleho zásahu lekárov mohol na tvár vychýreného zvodcu žien zabudnúť!

Gott patril k najzbožňovanejším československým umelcom a vždy dbal na to, aby vyzeral dokonale. Jeho medový hlas a okúzľujúci úsmev boli zbrane, ktorými roky ohuroval publikum a odzbrojoval húfy nadšených obdivovateliek. Ďalším drahocenným artiklom bola aj jeho vždy usmievavá tvár. Jej záchrana si však ešte v sedemdesiatych rokoch mala po ťažkej autonehode vyžiadať bleskový chirurgický zásah.

„Sám sa mi priznal. Pristihol som ho totiž, že si stále siaha na nos, akoby ho svrbel. Podozrieval som ho, že si dal urobiť plastiku, ale zaprisahal sa, že nie, ale že mal haváriu s autom a že mu ho šili,“ prezradil v knihe Náš Karel jeho dlhoročný manažér František Janeček. Nešťastná udalosť sa mala stať vo chvíli, keď mu kolega Milan Chladil († 53) predvádzal čerstvo zakúpený vojenský džíp.

„Narazili sme do stromu a ja som hlavou preletel oknom,“ spomína si na nešťastnú udalosť viacnásobný český Slávik, ktorý si podľa vlastných slov priniesol do nemocnice ,,nos v ruke“. „Profesor Sedláček mi povedal, že ak by som prišiel o chvíľu neskôr, tak by mi ho nezachránil,“ uviedol pre denník Aha! Gott.