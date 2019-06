Repeťáčka Volejníčková († 66) sa trápila pre ťažkú životnú ranu: Zabilo ju zlomené srdce?

Zomrela od žiaľu?! Spevácka hviezda deväťdesiatych rokov Lýdia Volejníčková († 66) vo štvrtok večer prehrala boj s chorobou.

Umelkyňa, ktorá sa preslávila po boku Ivana Krajíčka († 57) v známej relácii Repete, odišla do neba nečakane. Hoci mala veľa pracovných plánov, veľmi sa trápila pre ťažkú životnú ranu, ktorú jej zasadil niekto, od koho by to nikdy nečakala.

Volejníčková († 66) patrila k speváčkam stredného prúdu a upútala najmä v relácii Repete Ivana Krajíčka, kde vystupovala s viacerými hitmi ako Smoliar alebo Haló tam. Keďže sa v posledných rokoch stiahla do ústrania, málokto tušil, že umelkyňa zápasila so zdravotnými a duševnými problémami.

Vždy pozitívne naladenú dámu najprv potrápila škodlivá baktéria, kvôli ktorej dokonca bojovala o život, a neskôr ju zrazili na kolená psychické muky. Hoci svoju rodinu milovala, jej najväčší žiaľ majú mať paradoxne na svedomí práve jej najbližší. Lýdia sa totiž nikdy nedokázala preniesť cez bolesť, ktorú jej spôsobila dcéra Ivana.

,,Darovala jej veľký a krásny byt, no ona si postavila dom niekde pri Bratislave a matku vysťahovala do malého bytu v Petržalke. Bola z toho veľmi zničená, vzťahy ochladli,“ povedala pre Nový Čas manželka Dušana Grúňa, pani Majka. Speváčka podľa nej svoju dcéru i vnučku Sofiu veľmi ľúbila. Práve osemročné dievčatko bolo vždy zdrojom jej najväčšej radosti a šťastia.

,,Repeťácke skladby vie naspamäť. Často mi povie: ,Starká, od samej lásky ťa ľúbim‘,“ pochválila sa Volejníčková v roku 2014 v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa. Samota a úzkosť z toho, že ju rodina pomaly odsunula nabok, ju však premohli. ,,Bolelo ju to. Od žiaľu a smútku aj ochorela,“ dodala Grúňová s tým, že duševné problémy mali umelkyňu dostať až do ústavu v Pe­zinku.

,,Brala veľa liekov a výrazne schudla,“ doplnila Grúňová. Lýdiin stav sa však mal natoľko zlepšiť, že podľa kamarátov údajne plánovala comeback. Túžbu po návrate na pódiá však uťal jej náhly odchod do neba. ,,Veľmi chcela vystupovať, ale už to nešlo,“ uzavrela pani Majka.