Saganovi vo Švajčiarsku nechýba pokora: Nič neberiem ako samozrejmosť

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil druhé miesto v nedeľnej druhej etape pretekov Okolo Švajčiarska, ktoré preňho slúžia ako generálka na Tour de France.

Sagan nerozšíril svoju rekordnú zbierku 16 etapových víťazstiev na podujatí: "Bolo to veľmi náročné, išli sme po prvenstve a žltom drese. Tím opäť odviedol úžasnú prácu, v závere som bol v malej vedúcej skupinke a chystal som sa na špurt. Astana však dobre podporila Sancheza a my sme príliš nespolupracovali, takže sme ho nedotiahli. Je škoda, že na žltý dres mi chýbala necelá sekunda, ale som spokojný s výkonom tímu. Som unavený, no zároveň sa cítim dobre, nasledujúce dve etapy by mi mohli vyhovovať. Nič neberiem ako samozrejmosť, odovzdáme maximum," povedal Sagan pre stránku Bora-Hansgrohe.