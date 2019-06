Boris Pršo dva roky po mŕtvici: Pred návratom do práce sa chystá na ďalší dôležitý krok

Ďalšie veľké zmeny! Markizák Boris Pršo (35) len nedávno exkluzívne pre Nový Čas priznal, že dva roky po mŕtvici sa znova vracia do pracovného kolotoča.

Okrem toho sa však Boris chystá na ďalší dôležitý krok. Po osemnástich mesiacoch, keď sa dával zdravotne dokopy v kruhu svojej rodiny v Nitrianskom Rudne, chce znova žiť v hlavnom meste.

Pršo je rok a pol po nepríjemnej nehode, keď skolaboval na generálke tanečnej súťaže Let´s Dance. Nasledovala operácia mozgu a dlhé mesiace liečení a rehabilitácií. Napriek ponukám a očakávaniam televízie si však dával redaktor načas a svoj návrat do Záhorskej Bystrice si dobre premyslel. Už v septembri by tak mal znova zarezávať v relácii Reflex.

Okrem toho však Boris chystá aj ďalšie životné zmeny. „Okrem cvičenia doma nič nerobím a potrebujem nabehnúť na svoj klasický stereotyp. Niečo vytvárať,“ povedal Novému Času s tým, že s prácou sa spája aj zmena bydliska.

„Ja, ktorý som chodil domov maximálne na sviatky, som tam teraz dva roky. Ľúbim všetkých a mamina je zlatíčko, ale potrebujem sa nejako posunúť, lebo už je toho veľa,“ prezradil Pršo. Podľa našich informácií by si teda mal čoskoro zbaliť kufre a presťahovať sa do hlavného mesta. „Plánujem sa vrátiť do Bratislavy, ale asi už nebudem bývať sám, ale s niekým,“ dodal.

Staronové bývanie

Markizák si nemusí lámať hlavu s tým, kde zakotví. Ako uviedol jeho kamarát, sťahovať sa bude na miesto, ktoré pozná. „Boris predtým býval v prenajatom byte u kamarátky a presne tam aj znova pôjde,“ vyjadril sa Pršov známy, ktorý dodal, že byt je od Borisovho odchodu voľný.

„Byt mu držali s tým, že keď sa bude chcieť vrátiť, má dvere otvorené,“ doplnil kamarát. Bývanie v hlavnom meste poskytne Borisovi aj výhody z hľadiska práce. „Markíza mi hodila hneď niekoľko rukavíc, ale ja sa vrátim do Reflexu. Budem pre nich normálne vyrábať nejaké šoubizové veci,“ vysvetlil Novému Času znalec celebrít.