Josef Laufer na Miss Spiša nedokázal skryť slabosť pre východniarky: Prezradil, čím mu učarovali

Český spevák, herec a textár Josef Laufer (79) opäť zasadol do porotcovského kresla. Uplynulý víkend sa totiž zúčastnil na súťaži krásy, ktorá sa konala na východnom Slovensku.

Napriek tomu, že v auguste oslávi 80-ku, cíti sa fit a na tému ženy a ich krása by dokázal rozprávať hodiny. Prečo má známy umelec slabosť na Slovenky z východu?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Aj tento rok sa konala súťaž krásy Miss Spiša. O korunku bojovalo deväť krásnych mladých žien, z ktorých napokon porota vybrala víťazku. Tou sa stala len 18-ročná Romana Mihalíková zo Slovinky. Do poroty opäť zasadol známy český umelec Josef Laufer, ktorý má pre Slovenky, a osobitne východniarky, slabosť.

„Zobral som si manželku z Michaloviec a sme spolu už 50 rokov! Vyhovuje mi temperament východu, kde som aj vojenčil. Bolo to v Košiciach. Ženám tu správne tlčie srdce. A je tu dobre,“ povedal pre Nový Čas Laufer, ktorý sa cíti vo výbornej kondícii. A čo sa mu páči na žene?

„Musí byť v prvom rade ženou. Nie je dôležité, či je vyššia, nižšia, pri sebe, alebo chudšia. Je to proste žena! Niektorá to so sebou nesie, iná zase skrýva, ale dá sa to spoznať. Žena, ktorá sa na seba nevykašle, taká sa mi vždy páči. Má svoje ženské zbrane, ktoré aj využíva. Ja však omladnúť nemám ako, lebo som vždy mladý...“ dodal s typickým úsmevom Josef Laufer.