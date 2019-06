Herečka Vajdová s manželom zažili pred pôrodom nervydrácajúce chvíle: Dramatický prevoz do nemocnice

Komplikácie pred príchodom synčeka na svet! Známa herečka Petra Vajdová (34) sa minulý týždeň stala prvýkrát mamou.

Svojmu manželovi Martinovi Hrnčiříkovi (43) porodila v jednej z bratislavských nemocníc chlapčeka. Čerství rodičia svojmu uzlíčku šťastia vybrali meno po hrdom otcovi.

Podľa informácií Nového Času však prominentní manželia prišli do pôrodnice v hodine dvanástej. Cesta do nemocnice sa totiž natoľko skomplikovala, že rodiaca Vajdová s manželom nevedeli, či to vôbec stihnú.

Minulý týždeň zo štvrtka na piatok Vajdová porodila svoje prvé dieťa. S manželom Martinom si na svojho synčeka však museli zopár dní počkať. Podľa informácií Nového Času totiž herečka priviedla na svet dieťatko až po termíne, ktorý jej mali pôvodne stanoviť lekári. „Vo štvrtok večer Petra porodila. Narodil sa jej krásny zdravý chlapček. Prenášala približne tri-štyri dni,“ prezradil zdroj z herečkinho okolia, ktorý šokoval vyjadrením, že manželia Hrnčiříkovci mali pred samotným pôrodom vážne komplikácie.

Cesta autom do Bratislavy im dala totiž poriadne zabrať. „Petru to chytilo o nejakej štvrtej-piatej poobede. Keďže bývajú s Martinom v dome v Dunajskej Lužnej, smerom na Bratislavu sa dostali o takom čase do poriadnej kolóny, ktorá zvyčajne trvá aj pol hodiny,“ prezradil zdroj, podľa ktorého boli v aute úplne bezradní.

V sprievode sanitky

Vajdovú s pôrodnými bolesťami v aute „zachránila“ sanitka. „Martin uvidel, že ide sanitka s majákmi, tak sa rozhodol, že pôjde za ňou. Nič iné mu nezostávalo, keď nechcel, aby Petra porodila v aute,“ dodal zdroj. Tí, ktorí by si mysleli, že toto je bežný postup, mýlili by sa. Vajdovej manžel totiž porušil pravidlá a pozabudol na jednu veľmi dôležitú vec.

„Ak sa vodič svojvoľne zapojí za sanitku alebo iné vozidlo s právom prednostnej jazdy, tak ide o priestupok s nie práve najnižšou sankciou.Je to na zváženie stavu núdze," vysvetlil dopravný analytik Jozef Drahovský.

Hrdí rodičia

Vajdová napokon porodila synčeka Martinka vo štvrtok v noci okolo 23. hodiny bez komplikácií. Jej partner sa stal prvýkrát otcom a túto udalosť si nenechal ujsť. „Martin bol po celý čas pri Petre, ktorá pôrod zvládla na výbornú. Rodila prirodzene, bola veľká bojovníčka,“ uviedol náš zdroj. Hneď na druhý deň prišli Petru navštíviť jej rodičia s bratom a dorazil aj čerstvý otecko, ktorý nejaký čas pobudol s manželkou a synčekom v pôrodnici.