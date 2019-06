Hrozivé stretnutie, po ktorom bral Ján nohy na plecia: Vypustil niekto na Slovensku najjedovatejšieho plaza sveta?

Zamrzol mu úsmev na tvári. Pri prechádzke so svojím psíkom zažil Ján za nemocnicou v Žiari nad Hronom poriadny šok.

Cestu mu skrížil had, o ktorom tvrdí, že sa na Slovensku nevyskytuje. Podľa neho išlo o pakobru východnú, ktorá patrí k najjedovatejším plazom na svete. Čo na jeho tvrdenie hovorí herpetológ?!

Na prechádzke so svojou sučkou zbadal dôchodca 10 metrov pred sebou asi meter dlhého plaza. Tvrdí, že hady, ktoré u nás žijú, dokonale pozná. „Keď som ho videl z diaľky, hovorím si, aha užovka,“ spomína Ján s tým, že keď sa k nemu priblížil, uvedomil si, že to nie je užovka. Mal farbu ako hnedá metalíza a veľmi tenký chvost na konci, za ktorý ho chytil a zdvihol do výšky. „Bol pokojný, akoby bol na manipuláciu zvyknutý. Hlavu mal hore a vrch tela skrútený do písmena s. Mal pohyblivé šupiny, ktoré sa pri pohybe o seba treli a vydávali zvuk,“ dodáva Ján, ktorý radšej rýchlo odišiel.

Zrejme išlo o užovku

Milan Oselský, herpetológ:

- Podľa opisu ide takmer na 100 % o užovku hladkú. Teoretická možnosť, že ide o exotického hada, tam je, ak by niekomu ušiel. Ak sa človek v prírode stretne s hocijakým hadom, platia dve pravidlá: Pozerajte sa pod nohy, a keď stretnete hada, nechajte ho na pokoji! Žiadny had vás nebude prenasledovať, alebo útočiť.

Pakobra východná:

Preferuje husto obývané oblasti Austrálie a aj nedospelé jedince bez problémov dokážu zabiť človeka. Jej jed obsahuje neurotoxíny aj hemotoxíny a smrť spravidla nastáva do pol hodiny od uhryznutia v dôsledku zlyhania pľúc.