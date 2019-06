Strašná smrť policajta Filipa († 29) a jeho susedy Slávky († 41): Svedok opísal dramatické chvíle pri ich záchrane

Prežívajú ťažké chvíle! Osud zasadil dvom rodinám zo Senice naozaj ťažkú ranu.

Z troch malých detičiek a jednej tínedžerky sa za pár sekúnd stali polosiroty. Filip († 29), ktorý pracoval ako policajt, sa rozhodol vyčistiť studňu. Von sa však už nedostal. Na pomoc mu bežala suseda Slávka († 41), ktorá nečakala, že to budú jej posledné chvíle v živote. Oboch ich zabil čpavok, ktorý v studni namerali hasiči. Ako sa tam toxická látka dostala?! Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Chcel len vyčistiť studňu, zo 6-metrovej hĺbky sa k svojim najbližším už nevrátil. Po tom, čo Filip, ktorý pracoval ako policajt, zostúpil po rebríku nadol, nastalo hrobové ticho. Manželka Gabika začala nekontrolovateľne kričať, na dvore nastala panika. Prosila susedov, aby jej prišli pomôcť. „Nevedela, čo je s jej manželom. Okamžite pribehla Slávka a išla pomôcť Filipovi,“ začína rozprávať sused, ktorý len ťažko hľadá slová.

Aj ona však zostala uväznená v studni, do ktorej sa vrhol aj bezradný manžel Andrej. „On tam bol chvíľku a už mu pomáhali hore, lebo sa mu ťažko dýchalo. Nedokázal stáť ani na nohách. Volali sa hasiči, ktorí konali okamžite.dodáva sused. Potom, čo hasiči vytiahli obe telá zo studne, enormne sa snažili obom pomôcť. Napriek resuscitácii lekár, ktorý prišiel, už len skonštatoval smrť.

Z detí sú polosiroty

Pri strašnej tragédii museli zasahovať aj psychológovia. Filipova manželka Gabika je na dne. Dvom maličkým dcérkam musí teraz vysvetľovať, že ich ocko sa už domov nikdy nevráti. Obe dievčatká boli na otecka mimoriadne naviazané. „Ony sa na neho tak veľmi tešili, keď prišiel z práce,“ hovorí Jozef, ktorý rodinu pozná.

Filip pracoval ako vyšetrovateľ v Senici, vždy bol usmiaty a plný života. Svoju prácu robil zodpovedne a tak sa staral aj o rodinu. Rodinka si kúpila nový dom, kde bývala len pár mesiacov. Krutou ranou zasiahol osud aj do života rodiny Slávky, po ktorej zostali tiež dve deti. Všetci si ju budú pamätať ako športovkyňu a človeka, ktorý nikomu neodmietol pomoc. Otvoriť galériu Slávka pri záchrane suseda zahynula, jej manžela Andreja zachránili. Zdroj: šiš „Všade, kde bolo treba pomôcť, bola ona ako prvá,“ hovorí sused. A tak sa zachovala aj v osudnú sobotu. Zanechala po sebe dcérku (15) a synčeka (7), ktorých nesmierne milovala. Obaja už svoje deti budú strážiť teraz z neba.

Čpavok alebo oxid uhličity?

Túto záhadu nevedeli na mieste rozlúsknuť ani hasiči, ani polícia. V studni bolo namerané veľké množstvo čpavku aj oxidu uhličitého „Za účelom stanovenia presnej príčiny úmrtia osôb bola nariadená pitva, “ vysvetlila trnavská krajská hovorkyňa Mária Linkešová.

Mohol to byť oxid uhličitý

Viliam Dobiáš, záchranár

- Môže to byť aj čpavok, ale to by tam musela byť nejaká nádoba, lebo čpavok sa bežne v prírode nevyskytuje v takých koncentráciách. Vo všetkých studniach sa zhromažďuje oxid uhličitý. To je plyn, ktorý vzniká pri kvasení. Keď je to povedzme nečistá voda, riasy alebo vodné rastliny produkujú oxid uhličitý. Ten je ťažší ako vzduch, takže sa zhromažďuje dole - v studniach, jaskyniach, vo vínnych pivniciach, alebo tam, kde sa skladuje ovocie. Keď niekto ide do studne niečo vyčistiť a je tam dostatočne dlho, tak sa môže otráviť do bezvedomia. Srdce ešte ide a dochádza k upchatiu dýchacích ciest, prípadne k zaduseniu zvratkami.