Naj momenty inauguračného dňa Čaputovej: Trapas premiéra a nečakané tváre medzi hosťami na recepcii

Bol to jej veľký deň. Zuzana Čaputová (45) sa na inauguráciu pripravovala niekoľko mesiacov - od učenia sa protokolu cez písanie prejavu až po výber šiat a účesu.

Ona a jej tím sa snažili, aby Deň D dopadol na jednotku, nie všetko však vyšlo zrejme podľa ich predstáv. Najrozoberanejšou témou bola nielen reč novej hlavy štátu, ale aj jej denný a večerný outfit. Čo patrilo medzi naj momety slávnostného dňa?

1. Hosťami aj Kušnírová a Kuciakovci Otvoriť galériu Na slávnostnú recepciu boli pozvaní aj rodičia zavraždeného novinára a archeologičky. Zdroj: mh

Na recepciu do Reduty na 20. hodinu večer bolo pozvaných asi 500 hostí, medzi ktorými boli aj Andrej Kiska či zástupcovia všetkých politických strán. Nechýbali ani ľudia blízki Zuzane Čaputovej, teda jej dcéry či členovia tímu, ktorý ju bude sprevádzať počas nasledujúcich piatich rokov. Na slávnostný večer však boli pozvaní aj rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka a mama jeho snúbenice Zlatica Kušnírová. Domov sa pobrali krátko po desiatej hodine.

2. Hluční priaznivci aj odporcovia Otvoriť galériu Hluční priaznivci aj odporcovia Zdroj: bra

Z Reduty sa prezidentka presúvala v sprievode svojich najbližších pešo do Dómu sv. Martina na slávnostnú omšu. Aj preto sa zrejme z krémových lodičiek prezula do modrých s hrubším opätkom. Väčšina ľudí, ktorí prišli pozdraviť novú prezidentku, spontánne skandovali Zuzana, Zuzana... Ulicou sa však nieslo aj pár hlasov, ktoré skandovali hanba, hanba. Nová hlava štátu sa snažila zastaviť pri čo najväčšom množstve ľudí, preberala kvety aj písala venovania.

3. Trapasy Danka a Pellegriniho

Predseda parlamentu bol dôležitou osobou, ktorá otvárala slávnostnú schôdzu. Nikto však nečakal, že si na niekoľko minút zoberie slovo a prednesie vlastnúreč . „Prejav vôbec nebol na mieste. Časový poriadok sa musí dodržať presne na minútu,“ skritizoval Danka protokolista Ladislav Špaček. O tom, že bude mať Danko prejav, nevedela ani Čaputovej poradkyňa Katarína Diková Strýčková. „Ja som nečakala, že tam bude takýto prejav,“ skonštatovala. Premiér Peter Pellegrini sa zase postavil počas príchodu čestnej stráže, no vstať mali až počas príchodu prezidenta Kisku.

Čaputovú čakal pred Grasalkovičovým palácom prezident Andrej Kiska aj s manželkou Martinou, ktorá sa po jeho boku počas 5 rokov takmer neukazovala. Novú prezidentku privítali s kyticou. Odborník na etiketu veľmi kladne zhodnotil šaty Martiny Kiskovej. „Šaty v jej prípade boli zvolené lepšie ako u Čaputovej. Farba jej veľmi pristala, inak, tá by pristala aj pani prezidentke. Pani Kisková mala šaty zvolené dobre k svojej postave. Dĺžka, strih, fascinátor vo vlasoch, vyzerala naozaj efektne ako prvá dáma,“ prezradil Ladislav Špaček.

5. Hlavná opora Otvoriť galériu Dcéry Lea (vľavo) a Ema mamu sprevádzali počas celého dňa. Zdroj: mh

Počas celého dňa boli najväčšou oporou novej prezidentky jej dcéry Ema (15) a Lea (18), ktoré vedľa nej sedeli aj na omši v Dóme sv. Martina a boli s ňou, aj keď prechádzala ulicami Bratislavy a nechýbali ani na slávnostnej recepcii. Počas dňa veľmi elegantne ladili k svojej mame v šatách pastelových farieb. „Strih bol dievčenský a zároveň decentný, takže v tomto prípade to bolo v poriadku,“ dodal Špaček.

6. Šaty a účes na inaugurácii odborníka neoslnili

Zuzana Čaputová dolaďovala slávnostnú róbu s módnym návrhárom Borisom Hanečkom viac ako mesiac. Modrá farba je podľa odborníka na protokol Ladislava Špačka veľmi pristala, strih a účes už menej. Šaty boli veľmi decentné, pod kolená, bez dekoltu, mali svoju symboliku vo farbe aj v detaile na dekolte, ktorý symbolizoval rieku Dunaj. „Puzdrové šaty jej však nesedeli, vybral by som jej voľnejší strih. V jej prípade by som niektoré partie možno zakryl. Účes mala zbytočne uvoľnený a mala ho tak do tváre, že keď skladala sľub, tak jej kamery vôbec nevideli do tváre. A keď sľub podpisovala, nebolo ju vidieť vôbec. Pre tento okamih mala mať vlasy mierne zopnuté, uvoľniť si ich mohla pri prechádzke ulicami Bratislavy. Tým, že mala ten šál na šatách a vlasy na ramenách, jej vôbec nebolo vidieť krk, čo je u ženy veľký hendikep,“ prezradil protokolista

7. Lepší outfit na slávnostnú recepciu Otvoriť galériu Prezidentka vymenila bledomodré šaty za tmavomodré až pred večernou recepciou. Zdroj: bra

Nová hlava štátu zvolila na recepciu šaty kráľovsky modrej farby. Na rozdiel od rozpustených vlasov, ktoré mala počas dňa, zvolila vypnutý účes, ktorý jej aj podľa odborníčky pristal viac. „Pani prezidentka je blondínka a preto jej viac pristanú studené odtiene. Modrá farba je veľmi vhodná a šaty sú mierne rafi nované a perfektne zvýrazňujú jej klasicky ženskú postavu. Modrá farba signalizuje dobrú vôľu a dôveryhodnosť, je to farba rešpektu. Ak dáma príde do spoločnosti v modrom, tak do nej vnáša pohodu a uľahčuje komunikáciu. Znamená aj sebaovládanie, spoločenské postavenie, stabilitu a dôstojnosť. Pani prezidentka bola v šatách veľmi prirodzená a dôstojná. Veľmi dobrá voľba! Spod šiat jej dômyselne boli viditeľné špičky karmínových lodičiek, čo pekne ten solídny modrý dress code oživuje,“ opísala večerný outfi t protokolistka Mária Holubová.