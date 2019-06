DAC odštartovala prípravu aj s majstrom sveta: V novej sezóne má opäť vysoké ciele

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sa po krátkych dovolenkách zišli v nedeľu popoludní na štarte letnej prípravy pred novou sezónou 2019/2020. Tréner druhého tímu uplynulého fortunaligového ročníka Peter Hyballa privítal 26 hráčov, chýbali mu reprezentanti.

Mužstvo pobudne v domácich podmienkach a následne sa presunie do tréningového centra maďarskej reprezentácie v Telki. "Máme niekoľko týždňov, aby sme sa pripravili. Prvý týždeň nás bude menej, reprezentanti sa pripoja neskôr. Mali sme len tri týždne voľna, takže hráči nestratili z kondície a môžeme hneď začať s futbalom," povedal Hyballa, ktorého zverenci sa okrem domácej scény predstavia aj v 1. predkole Európskej ligy UEFA. Meno súpera sa dozvedia už v utorok.

Do kádra tímu zo Žitného ostrova prichádza Jakub Švec zo Zlatých Moraviec, po hernom sústredení sa však minimálne na jeseň vráti na hosťovanie do ViOnu. Do Dunajskej Stredy prichádza aj čerstvý majster sveta do 20 rokov, ukrajinský legionár Danylo Beskorovajnyj, ktorého DAC získal ešte na začiatku minulej sezóny a hosťoval v Michalovciach. Okrem nich na skúšku prichádza Ernest Boateng z Ghany a osem hráčov z DAC Akadémie. "Gratulujem Beskorovajnému k titulu majstra sveta. Je to vysoký defenzívny hráč, má výbornú ľavačku. Je veľmi zaujímavý a bude konkurentom pre ostatných hráčov. V defenzíve už teraz nemáme žiadne problémy. Ďalšie prestupy sú ešte v štádiu riešenia," dodal Hyballa.

Mužstvo opustila zatiaľ pätica hráčov, z ktorých najviac bude chýbať stredopoliar Christián Herc. "Christián Herc odišiel do Plzne. Opúšťajú nás aj Tretiakov, Kucz, Baumgartner a Ayong. Herc je dobrý hráč, odohral 24 zápasov v základnej jedenástke. Chcel urobiť ďalší krok a ja mu želám úspech v ďalšej kariére," poznamenal lodivod DAC.

Podľa kapitána Tomáša Huka sa hráči tešia na letnú prípravu. "Dovolenka bola dobrá, ale už sa tešíme na prvé tréningy. S trénerom Hyballom sme už absolvovali zimnú prípravu, uvidíme, čo nás čaká v letnej. Christián Herc bol pevnou súčasťou tímu, bude nám chýbať, ale taký je futbal. Ciele budú v sezóne tie najvyššie," uviedol.

DAC absolvuje šesť prípravných stretnutí, generálkou na nový ročník bude zápas s maďarským druholigistom Vasasom Budapešť.

Hráči v príprave:

Macej, Slančík, Száraz, Bajnóczi - Koštrna, Blackman, Huk, Maly, Csóka, Kone, Šimčák, Szalma, Dolinský, Magyar, M. Vida, Bednár, L. Nagy, Veselovský, Čmelík, Bögi, Švec, Taiwo, Divkovič, Bilenkyi, Boateng, Kelemen

chýbali:

Davis - účasť na Gold Cupe

Jedlička, Šatka, Beskorovajnyj, Ronan, Kalmár, K. Vida - pripoja sa neskôr

Príchody:

Jakub Švec - Zlaté Moravce

Ernest Boateng - Ghana, Vision FC - skúška

Nikolas Bajnóczi, Matúš Malý, Dániel Szalma, Šimon Dolinský, Attila Magyar, Dominik Veselovský, Ferenc Bögi, Marko Kelemen (všetci DAC Akarémia)

Odchody:

Ayong (Ukončenie zmluvy), Kucz, Herc, Baumgartner (koniec hosťovania), Tretiakov (Oleksandrija - hosťovanie)

Plán letnej prípravy:

22. júna: DAC - Šamorín (Slovensko, 2. liga), MOL Akadémia

23. júna: súper v štádiu riešenia, MOL Akadémia

26. júna: Achmat Groznyj (Rusko, 1. liga) - DAC, Rakúsko

28. júna - 5. júla: sústredenie v Telki, Maďarsko

2. júla: súper v štádiu riešenia, Maďarsko

3. júla: súper v štádiu riešenia, Maďarsko

5. júla: Vasas Budapešť (Maďarsko, 2. liga) - DAC, Budapešť