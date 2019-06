Mladíci z AS Rím vedia, o čom je šport: Po výhre ukázali veľké srdce

Gesto, ktoré sa len tak nevidí ani vo vyšších kategóriach.

Mladí futbalisti AS Rím do 15 rokov vyhrali nedávno vo svojej kategórii majstrovský titul. Vo finálovom zápase zdolali veľkých rivalov z AC Miláno. Napriek tomu, že by mnohí čakali od mladých hráčov bujaré oslavy a eufóriu, juniori sa zachovali úplne inak.

Ihneď po záverečnom hvizde začali hráči utešovať svojich smutných a častokrát plačúcich protivníkov z AC Miláno. "Veľký rešpekt, o tomto je tá hra," napísal jeden z fanúšikov pod video. "Geniálne, ďakujeme. Nádherná hra," dodal ďalší.