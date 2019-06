Valachovi došla trpezlivosť s vedením Chomutova: Môjho chorého syna ste pripravili o milión!

Piráti Chomutov zostúpili z českej hokejovej extraligy a momentálne sa topia v dlhoch. Pohár trpezlivosti už pretiekol aj slovenskému obrancovi.

Juraj Valach pôsobí v Chomutove už štvrtú sezónu. Pred troma rokmi prežil pravdepodobne jeden z najhorších dní svojho života. Počas tehotenstva skolabovala jeho manželka a lekárom sa ju nepodarilo zachrániť.

Nažive zostali dvojčatá, Jerguš a Amálka, ktoré musel hokejista vychovávať sám. Nanešťastie obe deti majú kvôli predčasnému pôrodu zdravotné komplikácie. Samozrejme, aby ich zabezpečil, ostal verný hokeju. Finančné ťažkosti z času na čas prichádzal, ale slovenský obranca ostal Chomutovu verný.

Momentálna situácia je však naozaj katastrofálna a Valach to už nevydržal. Takto popísal okolnosti na sociálnej sieti. V úvode poďakoval fanúšikom za podporu: „Chcel by som poďakovať fanúšikom Chomutova za podporu, rád by som ďalej poďakoval realizačnému tímu Chomutova mimo trénerov."

Ďalšia časť príspevku však nabrala oveľa ostrejší charakter: "A teraz z iného súdka…, Pozdravujem vedenie klubu Chomutova a ďakujem im za to že pripravili môjho chorého syna skoro o 1 milión českých korún. Pozdravujem Zväz českého ľadového hokeja za to, že umožňuje gaunerom pôsobiť v najvyššej lige a za to, že bankovú záruku na vyplácanie hráčov vypláca iba vyvoleným hráčom. Ja ako samoživiteľ dvoch detí som veľmi vďačný tejto zgerbe za všetko a za pomoc, ktorú som v mojej ťažkej životnej situácii dostal či už od vedenia klubu, zväzu alebo trénerov. Ďakujem pánovi Martínkovi, že mi zničil kariéru a že mi bol vždy nápomocný ako asistent trénera."

"Myslel som si, že to bude smrdieť v Chomutove, lebo je tam znečistený vzduch. Ale mesto, príroda a vzduch je tam v poriadku. Avšak najviac tam smrdia ľudia okolo hokej a čím sa blížite smerom k Prahe, smrdí to viac a viac," uzavrel prehnitú situáciu v klube Juraj Valach.