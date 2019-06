Zúfalá nevesta si nevie rady: Uvidíte, čo si jej mama chce obliecť na svadbu, pochopíte

Čo sa týka svadieb, každý dobre vie, že okrem nevesty by nemal prísť nikto v bielom.

Jedna žena nebola oboznámená s tradíciami a bola ňou samotná matka nevesty. Dcéra sa obrátila na fórum Reddit, aby sa opýtala ľudí, či nie sú matkine šaty príliš „nevestovské“. Tí jej okamžite odpovedali, že by si jej mama mala obliecť niečo iné.

„Rozhodne je to príliš nevestovské,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší sa vyjadril ku kombinácii kvetinového vzoru a bielej farby. „Je to biely, formálny odev. Viem si predstaviť, že by si to obliekla nevesta, pri svadbe na úrade,“ komentoval.