Z dovolenky odletela v domnení, že má otravu jedlom: Po odhalení pravej diagnózy lekári neverili, že ešte žije

Caroline Johnson musela odísť z dovolenky v Španielsku naspäť do Británie, keď si tamojší doktori pomýlili krvácanie do mozgu s otravou z jedla.

Môže byť rada že je na žive, píše portál Daily Record. Počas dovolenky musela ísť do svojej izby s bolesťami hlavy, ktoré boli tak silné, že zvracala a nemohla sa pozrieť do svetla. Myslela si, že dostala úpal, no recepcia jej zavolala o štvrtej ráno doktora, keď už nevedela bolesť vydržať. Lekár jej povedal, že má otravu jedlom a tak Caroline letela domov v bolestiach.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V Británii jej povedali týždeň na to, že jej v mozgu praskla cievka. Doktori nemohli uveriť, že vydržala tak dlho s krvácaním v mozgu a okamžite ju operovali. Rok po operácii sa Caroline vracia naspäť do rovnakého hotela, aby oslávila to, „že je stále na žive“.

Zotavenie bolo pre ňu dlhé a bolestivé, avšak je rada že prežila, hoci má doteraz problém s rozprávaním.