Slovenský tím v 24-hodinových pretekoch končí: Mladí jazdci viackrát havarovali

Slovenský tím ARC Bratislava nepokračuje na prestížnych 24-hodinových pretekoch Le Mans. Príčinou je viacero havárií mladých jazdcov.

Po necelých dvanástich hodinách jazdy mal švédsky pretekár Henning Enqvist hneď tri nehody v priebehu jedného kola a po náraze do bariéry zostal s vozidlom stáť.

Približne pol hodinu po nehode 25-ročného Švéda sa ešte podarilo dostať automobil Ligier JSP 217 Gibson do boxov a pracovať na jeho opravách. Slovenský jazdec Miroslav Konôpka s ním následne ešte vyšiel na trať, ale auto už nebolo v stave možnom pokračovať.

"Bol tam problém s brzdami, niečo tam triaslo, a takisto s radením. Už sme mali 30 kôl stratu, auto nebolo stopercentné, a tak nemalo žiaden význam pokračovať," vyjadril sa Miroslav Konôpka v rozhovore RTVS.

Päťdesiatsedemročný majiteľ tímu ARC Bratislava nešetril kritikou na adresu svojich spolujazdcov. "Bohužiaľ, ukázala sa neskúsenosť mojich mladých jazdcov. Absolútne nepochopili, že ide o 24-hodinové preteky. Veľmi tlačili počas pretekov, išli cez limit a podľa toho to aj dopadlo. Konstantin dvakrát vyletel z trate, Hennig trikrát a vždy nabúral. Čo k tomu povedať? Potom sa nabaľujú problémy, dochádzajú diely... Osobne najväčší problém vidím v tom, že to obaja chlapci nezvládli," povedal bratislavský rodák.

Okrem toho sa vyjadril aj na otázku, či to bola jeho posledná účasť na 24-hodinovom podujatí v Le Mans. "Myslím si, že áno. Povedal som to aj vlani, keď sa nám podarilo postúpiť, ale s týmto autom nám to nie je súdené. Musím si to ešte premyslieť. Do Ázie pôjdeme, máme to ako povinnosť, ale k tomu ostatnému sa neviem vyjadriť," skonštatoval Konôpka v rozhovore RTVS.