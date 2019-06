Pár hodín po nákupe topánok bojovalo dievčatko (4) o život: Vyvarujte sa rovnakej chybe!

Chyba, ktorá ju mohla stáž život. Počas horúčav mala na sebe štvorročná Sienna Rasul obuté len sandálky, keď si šla do obchodu kúpiť novú obuv do školy.

Jej mama pri sebe nemala žiadne ponožky a tak vyskúšala dcérke topánočky na bosú nohu. O pár hodín neskôr Sienna ochorela. Bojovala s otravou krvi, ktorú podľa lekárov dostala z baktérií v topánkach. Tie sa prenesú do tela cez otvorenú ranu. Malá Sienna musela mať na nohe škrabanec alebo inú malú ranku, cez ktorú sa nakazila. V nemocnici strávila päť dní.

„Bola som v šoku, keď som zistila, že za to môže skúšanie topánok,“ vyjadrila sa matka Jodie. „Bola som znepokojená. Museli odstrániť všetku infekciu z jej nohy. Normálne by mala na sebe ponožky, ale bolo leto a chodila v sandáloch,“ dodáva pre portál The Sun.

Lekárov navštívila matka po tom, ako našla svoju dcérku plakať v bolestiach. „Doktori označili perom miesto infekcie, no na ďalší deň sa to rozšírilo ďalej a mala horúčky. Triasla sa a mala zimnicu, bolo ťažké vidieť ju v takomto stave,“ hovorí matka. Myslela, že jej dcéra pôjde na operáciu, no doktorom sa podarilo dostať všetku infekciu z jej nohy a ihneď jej predpísali antibiotiká.