Sagan po kvalitnej časovke Okolo Švajčiarska: Bude to náročne, musíme zabojovať

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil siedme miesto v úvodnej časovke 83. ročníka pretekov Okolo Švajčiarska. Kvalitné umiestnenie mu dáva dobrú pozíciu pred 2. etapou.

Jazdec stajne Bora-hansgrohe mal na deväťkilometrovej trati v Langnau manko sedem sekúnd na víťazného Austrálčana Rohana Dennisa z tímu Bahrain-Merida.

V 1. etape rozhodlo o triumfe svetového šampióna v časovke len 15 stotín sekundy. Na druhom mieste skončil Poliak Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe), tretia priečka patrí ďalšiemu Austrálčanovi Michaelovi Matthewsovi (Sunweb). Dennis si zároveň vybojoval aj pozíciu lídra celkového poradia.

"Boli to moje prvé preteky po Kalifornii a dlhšom tréningu vo vysokej nadmorskej výške, takže to bolo pre mňa trochu náročné. Cítil som sa však dobre, najmä v záverečnej časti tejto krátkej etapy. Dostal som sa do top ten, ale Tour de Suisse sú dlhé a tvrdé preteky, takže budeme musieť bojovať každý deň," uviedol Sagan na svojom facebookovom profile.