Babička pri umývaní hrozna zmeravela od strachu: Desivé prekvapenie mohlo mať pre vnúčatá vážne následky

Babička našla v hrozne, ktoré si práve doniesla z obchodu, desivé prekvapenie.

Gillian Chivers ho umývala pre svoje vnúčence, keď z prostriedku strapca vyliezla tarantula. Podľa jej slov mohla mať asi 8 centimetrov na dĺžku. Zakričala na svojho manžela, ktorý okamžite pavúka zabil horúcou vodou a zatvoril ho do plastovej misky.

Neskôr identifikovali pavúka ako mladú tarantulu, ktorej sa podarilo prežiť 7,5 tisíc míľovú cestu z Chile do Anglicka. Dcéra staršieho páru zobrala pavúka naspäť do obchodu a začalo sa vyšetrovanie. „Vydesilo ju to na celý život, matka tvrdí, že pavúk bol pre ňu chodiacou nočnou morou,“ hovorí dcéra Helen.

Tieto zvieratá môžu vystreliť bodce a sú jedovaté. Možno človeka neusmrtia, ale pre malé vnúčence by to bol problém. Ľudia ich kritizovali kvôli zabitiu pavúka. „Predstavte si, že ste zoči-voči živej tarantule,“ hovorí Gillian. Útočia len keď sa cítia ohrozené, ale dlhá cesta a pobyt v chladničke mohol zviera poriadne „vytočiť“.

Obchod dal rodine smiešne odškodné v podobe nákupnej poukážky v hodnote 10 libier.