Repeťáčka Volejníčková († 66) náhle odišla: Veľké trápenie pred smrťou

Chcela, aby si ju pamätali! Pred pár dňami otriasla umeleckým svetom smutná správa, keď nečakane zomrela speváčka Lýdia Volejníčková († 66) známa najmä z relácie Repete Ivana Krajíčka († 57).

Práve spev bol totiž pre Lýdiu láskou, ktorej sa nemienila vzdať. Mala dokonca veľké plány a chcela znova nakrúcať pred kamerami. Podľa slov dobrého kamaráta Otta Weitera (63) sa totiž umelkyňa obávala, že na ňu ľudia zabudnú. Volejníčkovej kariéra sa naplno rozbehla v deväťdesiatych rokoch v speváckej relácii Ivana Krajíčka Repete. Tu predviedla svoj veľký talent a diváci sa do blondínky s nezabudnuteľným hlasom ihneď zamilovali.

Nie je preto prekvapením, že so svojimi vlastnými hitmi často vystupovala na obrazovkách slovenských hudobných televízií. Práve tam sa stretla a spolupracovala aj so spevákom Ottom Weiterom, s ktorým mala ešte veľké plány do budúcnosti. „Volali sme spolu pred pár dňami a dohovárali sme sa, že by sme mohli niečo znova nakrútiť,“ prezradil Novému Času muzikant. Ten bol s Lýdiou veľmi dobrý kamarát a odkryl nám aj to, čoho sa umelkyňa najviac obávala. „Bola veľmi rada, že stále hráme jej pesničky, a že sa vidí v televízii. Tešila sa, že na ňu ľudia nezabudnú, čo nechcela,“ dodal Weiter.

Boľavé telo i duša

Aby toho však nebolo málo, zdá sa, že Lýdia plánovala spoluprácu nielen s Ottom, ale dohodu mala aj s inými. „S Duškom chcela prespievať pesničku Smoliar, ktorú mala s Miškom Dočolomanským († 66). Chýbalo jej spievanie. Chcela veľmi vystupovať, ale už to nešlo,“ potvrdila Novému Času užialená pani Majka, manželka Dušana Grúňa. Repeťáčka mala podľa nej v posledných rokoch zápasiť s nebezpečnou baktériou, ktorá mala napadnúť jej chrbát. Kvôli ochoreniu dokonca pred dvoma rokmi bojovala o život!

„Lydka mala nejaké problémy, ale o vážnej chorobe sme nevedeli,“ priznala Grúňová. „Liečila sa aj pre psychické problémy v Pezinku, a keď sa odtiaľ pred mesiacmi vrátila, nedalo sa s ňou už spojiť. Dozvedeli sme sa len, že výrazne schudla a strácala sily,“ spomenula. Za jej zlým psychickým stavom pritom mali stáť práve jej najbližší. „Lydka darovala byt dcére, ktorá si potom postavila dom niekde pri Bratislave a matku vysťahovala do malého bytu v Petržalke. Bola z toho zničená, veľmi svoju dcéru aj vnučku Sofiu ľúbila a bolelo ju, že ju nechali samu. Vzťahy ochladli. Ochorela zo žiaľu a zo smútku,“ doplnila Grúňová.

Návrat sa nekonal

Plány na veľký comeback nakoniec interpretke obľúbených šlágrov Smoliar či Haló tam (naspievané s legendárnym Michalom Dočolomanským) prerušil nešťastný osud. Lýdia totiž vo štvrtok nečakane skonala. Pre okolie bol jej odchod do neba veľkým šokom, keďže ešte pár dní predtým bola plná elánu a života. „Nemôžem tomu uveriť. Ešte nedávno sme sa s ňou spolu s manželkou rozprávali cez telefón a bola úplne v poriadku,“ skormútene skonštatoval pre Nový Čas Weiter. Aj napriek problémom, ktoré v nedávnej minulosti prekonala, sa Volejníčková podľa neho znovu dostávala do formy. „Bola šťastná a nadšená. Pochválila sa nám, že sa presťahovala, a že dokonca aj schudla,“ uzavrel Otto.