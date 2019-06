Najmladšia prezidentka sveta Čaputová: 10 mojich sľubov Slovákom!

Slovensko má novú prezidentku! Počas inaugurácie prevzala Zuzana Čaputová (45) žezlo od Andreja Kisku (56) a stala sa tak našou prvou ženskou hlavou štátu.

Krátko po poludní zložila sľub a predniesla prvú reč, v ktorej sa zaviazala k viacerým krokom. Čaputová hovorí, že na mnohé veci môžeme byť v krajine právom hrdí, no ešte rozhodne nie na všetko. „Ak máme úspešne zvládnuť cestu od Slovenska, akým je, k Slovensku, akým by mohlo byť, musíme si otvorene povedať, čo nám v tom pomáha a čo nám bráni,“ povedala nová prezidentka.

Niekoľkokrát vyzdvihla účasť Slovenska v Európskej únii či NATO. „Neveľkému štátu v strede Európy sa nemohlo stať nič lepšie, než to, že patrí do spoločenstva, ktoré spája ekonomickú prosperitu so sociálnou solidaritou, a od každého členského štátu očakáva, že bude dodržiavať princípy medzinárodného práva,“ myslí si Čaputová.

Jedným z hlavných bodov jej kandidatúry bola aj snaha dávať do popredia ekológiu a klimatické hrozby, ktoré pred svetom stoja. „Práve v tomto máme príležitosť byť všetci skutočnými vlastencami, bez ohľadu na to, aké je naše názorové, politické či stranícke presvedčenie,“ dodala. Nová hlava štátu sa nevyhla ani silnejúcemu extrémizmu, ktorý však nevidí ako riešenie problémov. „Tento hnev je v mnohom oprávnený, ale keby sme mu ako spoločnosť podľahli, vôbec by sme si tým nepomohli,“ zakončila Čaputová.

10 sľubov Slovákom

Počas slávnostného dňa pôsobila prevažne vážne, úsmevy rozdávala najmä pri stretnutiach s ľuďmi. Sociológ Martin Slosiarik si myslí, že v prejave načrtla víziu toho, čo od nej môžeme očakávať. „Je to aj istá forma burcovania. Viackrát sa v prejave objavilo spojenie „zvládli sme to“. Je to možno až také klišé, ale z úst prezidentky je dôležité počuť také slová. Vôbec ma neprekvapilo, že tam používala pojem spravodlivosti a dôvery,“ skonštatoval Slosiarik.

1. Prišla som slúžiť, nie vládnuť

- Ponúkam odbornosť, ponúkam cit a zdravý aktivistický záujem. Ponúkam teda rozum, srdce a ruky. Neprišla som vládnuť, prišla som slúžiť občanom, obyvateľom, Slovensku.

2. Chcem konštruktívnu spoluprácu

- Chcem svojím prístupom prispieť ku konštruktívnej spolupráci, ponúknuť pokojný a vecný tón, nevyhnutnú trpezlivosť a vernosť hodnotám, pre ktoré som do politiky vstupovala.

3. Posilním Európsku úniu a NATO

- Ako je Európska únia naším životným a hodnotovým priestorom, Severoatlantická aliancia je naším obranným a bezpečnostným pilierom. Musíme ako krajina urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa tento priestor a jeho oporné piliere uchovali a posilňovali.

4. Budem apelovať na riešenie klímy

- Proces globálnej zmeny klímy musíme spomaliť a zvrátiť, lebo v opačnom prípade to môže mať zásadné následky aj pre Slovensko. Vieme, že riešenie ekologickej hrozby nezávisí iba od nás. Je však iba v našej moci zásadná zmena prístupu k prírode na Slovensku.

5. Slovensko musí byť právnym štátom

- Hnev ako liek, ktorý sa tu v poslednom čase núka, je v mnohom horší než choroba, ktorú má odstrániť. Energiu nespokojnosti potrebujeme upriamiť tak, aby Slovensko bolo vždy právnym štátom – nielen podľa ústavy, ale aj v realite.

6. Budem hlasom tých, ktorých nie je počuť

- V menovacích právomociach budete mať vo mne garanta menovania iba tých profesionálne a osobnostne najlepších. Chcem byť hlasom tých, ktorých nie je počuť. Nie preto, aby som kričala s nimi, ale preto, aby som pomohla riešiť ich problémy.

7. Chcem spájať mladých aj starých

- Rešpektujme múdrosť a životné skúsenosti našich seniorov, ale aj slobodu a chuť spoznávať u našich mladých ľudí. A tiež kultúru a tvorbu, ktorá k tejto slobode patrí a ktorá je originálnym prejavom každej jednej generácie. Nepodceňujme jej význam.

8. Vyvážiť konzervativizmus a liberalizmus

- Potrebujeme prekonať priepasti, ktoré sme v spoločnosti za uplynulé roky vyhĺbili. Medzi konzervatívnym a liberálnym, mestom a vidiekom, starým a novým, väčšinovým a menšinovým, ku ktorých existencii aj my politici nemalou mierou prispievame.

9. Musíme presadzovať slušnosť

- Postoj k inakosti, inej tradícii, inej skúsenosti a inému názoru vieme vyjadriť aj bez toho, aby sme siahli na slobodu a dôstojnosť iných. Stačí pri tom nezabudnúť na to, že spoločne sme súčasťou celku, súčasťou ľudskej rodiny. Stačí nezabudnúť na lásku k blížnemu, ktorá je základom rešpektu k rôznosti.

10. Hlásim sa k vlastenectvu

- Teším sa z návratu každého občana a občianky domov na Slovensko, aj z každej iniciatívy, ktorá sa o to snaží. Lebo toto prebúdzanie je hlavne o viere v krajinu, v potenciál ľudí, a v to, čo môžeme spolu dokázať. K takémuto pozitívnemu vlastenectvu sa hrdo hlásim.