Najrýchlejšia Európanka Gajanová: Vždy som chcela jediného trénera

Najrýchlejšia Európanka, desiata na svete. Taký bežecký talent slovenská atletika už dávno nemala, a tak nečudo, že Gabriela Gajanová (19) bola pasovaná za jednu z hviezd atletického mítingu P-T-S v Šamoríne.

Na sebe nič nezvyčajné nevidí, hádam iba to, že trénera si vybrala ona.prezradila Gabriela.

Tým koučom je trénerský matador Pavel Slouka a talentovaná bežkyňa sa nebráni, aby z nej urobil druhú Luciou Hrivnák Klocovú. Gabriela začala letnú sezónu parádne. V Prahe si na osemstovke výrazne zlepšila osobák. Čas 2:00,58 min. je nielen splnením limitu na jesenné MS v Dauhá, ale aj najrýchlejším časom Európanky.

„Vedela som, že mám na to, aby som bežala lepšie, ako bol môj osobný rekord 2:01,90, ale priznám sa, o limite som neuvažovala,“ zhodnotila Gabriela pražský výkon. Jediné, čo bronzovú z MEJ 2017 škrelo, bolo to, že skončila druhá. „Nečakala som, že sa tak dlho udržím na líderskej pozícii. Je to skvelé, že tam som, ale prídu ďalšie preteky a súperky zabehnú lepšie časy. Napriek tomu je to skvelý pocit byť najlepšia vo svojej disciplíne na starom kontinente,“ skromne skonštatovala študentka gymnázia, ktorá nedávno zvládla maturitnú skúšku zo slovenského jazyka. Tipovať čas, aký zabehne, si netrúfla, no nakoniec pridala takúto úvahu: „Ak by som dala prvú štyristovku za 58 - 58,5 s, tak by to mohlo byť veľmi dobré. Vynasnažím sa odovzdať, čo mám natrénované.“

Pani učiteľka a ocino

Títo dvaja ľudia ju primäli k tomu, aby sa začala venovať atletike. Mala jedenásť a cez cezpoľné behy sa dostala k behom na dráhe už pod vedením trénera. V roku 2014 prešla do Martina k trénerovi Pavlovi Sloukovi, ktorý roky viedol skvelú Luciu Klocovú, a s ktorým trénuje dodnes. Z ich spolupráce vzišlo už aj zopár medailí. Z nich si najviac cení bronz z MEJ v r. 2017.