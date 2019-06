Škrtel poslal kamarátom do Liverpoolu pekný odkaz: Pozrdravil ich slovenským štýlom

Martin Škrtel nezabudol na svojich kamarátov a známych, ktorých získal počas dlhoročného pôsobenia v klube FC Liverpool. Tímu z Anglica sa v tejto sezóne podrailo vyhrať Ligu majstrov.

Škrtel si momentálne užíva voľno a objavil sa aj na Slovensku. Počas oddychu sa bol najesť v tradičnej slovenskej kolibe, kde stretol aj muzikantov.

Ihneď využil nečakanú príležitosť a Liverpoolu nechal zahrať na ľudových husliach známu pesničku We are the Champions. Takýto pozdrav zrejme oslavujúci šampióni ešte nedostali.