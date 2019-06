Megatalent zničili zranenia: Martin Réway sa v Česku pokúši o reštart kariéry

Hokejový život je nevyspytateľný. Stačí pár zranení alebo choroba a do hokejového kolotoča sa nastupuje ozaj ťažko. Svoje o tom určite vie Martin Réway (24).

Martin Réway bol nepochybne jeden z najtalentovanejších hráčov slovenského hokeja. Vinou zranení a problémov so srdcom sa však jeho kariéra nevyvíjala tak, ako si predstavoval.

Za morom pôsobil na farme Montrealu Canadiens, neskôr sa vrátil do Európy, kde to skúšal v Slovane Bratislava. Ďalšia sezóna priniesla angažmán v českom Hradci, no ani tam to nebolo to pravé.

Nový začiatok odštartoval Martin v domácom Dolnom Kubíne, neskôr skúšal 2. švédsku ligu, no opäť prišlo zranenie, ktoré Réwaya vyradilo.

Najnovšie sa Réway zameria na českú ligu. Ako sa vyjadril v rozhovore pre hokejportal, prišlo viacero ponúk aj zo zahraničia. Réway má však s českým hokejom dobrú skúsenosť a túži po výdatnej zápasovej porcii.