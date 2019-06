Publicista Juraj Hrabko: Z prezidentského postu odchádza chaos a prichádza naň žena

Je vysoko pravdepodobné, že Zuzana Čaputová bude pokračovať v prozápadnej zahraničnej politike Andreja Kisku, na rozdiel od neho by však k domácej aj zahraničnej politike mohla postupovať menej chaoticky a vniesť do nej viac poriadku.

Pri príležitosti sobotnej inaugurácie novej prezidentky to v TABLET.TV povedal publicista Juraj Hrabko. "Verím, že pani prezidentka bude pokračovať v šľapajach Andreja Kisku, čo sa týka zahraničnej politiky. Aj keď to tak občas nevyzerá, stále platí dohoda podpísaná troma najvyššími ústavnými činiteľmi, prezidentom, predsedom parlamentu a premiérom o tom, že sme a budeme súčasťou Európskej únie a NATO," povedal.

Andrej Kiska však podľa neho príliš často improvizoval tak v oblasti uplatňovania ústavy, ako aj v komunikácii s občanmi a inými politickými subjektmi. "Čas na hodnotenie jeho prezidentovania ešte bude. Andreja Kisku ja nazývam prezidentom chaosu. Keď nastupoval do funkcie, bolo jeho hlavným heslom, že chce vrátiť dôveru ľudí v štát. A na jeho konci hovorí, že tento štát je mafiánsky," poznamenal Hrabko.

Pre Zuzanu Čaputovú však rovnako ako pre Andreja Kisku platí, že do funkcie nastupuje bez významnejších politických skúseností. "A čo je ešte dôležitejšie, bez skúseností s politikmi. Má k dispozícii svojich poradcov a aparát Prezidentského paláca," upozornil Hrabko. Hoci majú viaceré osobnosti, ktoré nastupujú na posty poradcov prezidentky, solídnu osobnú povesť, ani jeden z nich nemá veľké skúsenosti priamo z výkonu politiky. "Podľa môjho názoru je zloženie tímu poradcov dosť jednofarebné. Žiadny z doterajších prezidentov nedokázal prekročiť tieň Michala Kováča, ktorý vyskladal svoj tím tak, že sa buď musel páčiť každému, alebo nikomu, to spektrum bolo omnoho širšie," povedal Hrabko. "Sú to ale ľudia, ktorým pani prezidentka Čaputová evidentne dôveruje, že jej pomôžu pri výkone funkcie a bude sa jej s nimi dobre spolupracovať. Snáď jej nebudú utekať tak, ako utekali Andrejovi Kiskovi krátko po tom, ako sa nasťahoval do Prezidentského paláca," dodal Hrabko s tým, že zodpovednosť za rozhodnutia ponesie prezidentka a nie poradcovia.

Poradkyňou prezidentky pre sociálnu oblasť bude Zuzana Kusá, poradcom pre zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu Peter Bátor, poradcami pre oblasť práva a spravodlivosti Peter Kubina a Radovan Pala. Poradcom pre vnútornú politiku bude Vladimír Talian a poradcom pre komunikáciu Martin Burgr. Čaputová sa bude radiť aj s novozvoleným europoslancom Michalom Šimečkom. Do paláca si vezme politického komentátora a novinára Mariána Leška ako poradcu pre vnútornú politiku, slovenského environmentalistu a dlhoročného predstaviteľa organizácie Greenpeace v SR Juraja Rizmana, ktorý jej bude radiť v otázkach životného prostredia a občianskej spoločnosti. Hovorcom prezidentky bude Martin Strižinec.