Hľadá sa Miss leta 2019! Súťaž je plná noviniek: Jedna z 10 finalistiek postúpi do semifinále Miss Universe 2020

Hviezdou Instagramu byť nestačí. Ukáž sa pred celým Slovenskom a staň sa Miss leta 2019.

Už o pár dní odštartujeme najväčšiu letnú súťaž krásy na Slovensku. Dokáž, že práve tebe patrí na hlavu korunka Miss leta 2019 a pridaj sa k úspešným kráskam z minulých rokov. A to nie je všetko. Ak máš od 15 do 28 rokov, si sympatická, zaujímavá a sebavedomá, nemala by si to skrývať pred svetom.

Súťaž Miss leta 2019 denníka Nový Čas a portálu Čas.sk ti dovolí zažiariť a môže ti tiež naštartovať modelingovú kariéru. Prihlásiť sa do súťaže môžeš na stránke www.missleta.sk už od pondelka 17. júna do štvrtku 22. augusta 2019. Nezabudni, že okrem titulu krásy bojuješ o hodnotné ceny, a ak sa zaregistruješ do konca júna, získaš od nás 100 bonusových hlasov. Blízki ťa môžu podporiť sms alebo online hlasmi a dostanú sa do žrebovania o zaujímavé ceny.

Tento rok sa súťaží len v dvoch kategóriách, a to Miss Selfie a Miss Bikiny, preto, ak chceš zaujať, vyber svoje najlepšie fotky. Všeobecne platí, že upútajú tie fotky, ktoré sú svetlé, zreteľné, nerozmazané a na ktorých je vidieť celú tvár alebo postavu.

50 dievčat s najvyšším počtom hlasov a 10 s divokou kartou (ktorú udelí redakcia Nového Času) postupuje do semifinále, z ktorého porota na konci augusta vyberie 10 finalistiek. Tie absolvujú trojdňové sústredenie. Mená víťaziek sa Slovensko dozvie už 19. septembra.

Miss leta 2018 sa stala Alexandra Zemanová.

Z Miss leta na Miss Universe

Po ukončení hlasovania agentúra IN Agency, ktorá organizuje súťaž Miss Universe SR, v zastúpení riaditeľkou súťaže Miss Universe SR Silviou Lakatošovou, vyberie jednu súťažiacu, ktorá získa postup do semifinále Miss Universe 2020. „Som rada, že čitatelia, ale aj zástupcovia médií z Nového Času, nám budú pomáhať pri výbere víťazky a hlavne sa teším, že sa budem môcť zúčastniť akcie Miss leto. To má veľký potenciál a prepojenie na Miss Universe, lebo už teraz viem, že nejaká kočka postúpi do semifinále na ďalší ročník,“ povedala Silvia Lakatošová (45).

Ako sa prihlásiť

- vyber svoje najlepšie fotky

- registruj sa na www.missleta.sk

- súťažia dievčatá od 15 – 28 rokov

Súťažiť môžeš v dvoch kategóriách

- Miss Selfie

- Miss Bikiny

- súťažiť je možné v jednej alebo aj v oboch kategóriach súčasne

Dôležité dátumy

- začiatok súťaže 17. 6. 2019

- registrácia do 22. 8. 2019

- bonusových 100 hlasov získaš, ak sa prihlásiš do 30. 6. 2019

- prvé kolo hlasovania 17. 6. 2019 - 22. 8. 2019

- druhé kolo hlasovania 2. 9. 2019 - 18. 9. 2019

- vyhlásenie víťaziek Miss Selfi e a Miss Bikiny 23. 8. 2019

- sústredenie 4. 9. 2019 - 7. 9. 2019

- vyhlásenie 3 víťaziek 19. 9. 2019

Chceš vyhrať? Postupuj takto:

- Ľudia chcú vidieť, čím vynikáš na prvý pohľad, preto vyber svoje najlepšie zábery.

- Vyhýbaj sa tmavým a rozmazaným fotkám! Bodujú tie, na ktorých ťa je jasne vidieť.

- Chceme vidieť tvoju krásnu tvár, preto sa nezahaľuj slnečnými okuliarmi.

- Do Miss leta nepatrí vulgárnosť, vieme, že dokážeš zaujať bez zbytočnej obscénnosti.

- Čím viac fotiek, tým lepšie.

Odmeníme aj hlasujúcich

Traja výhercovia v online a traja výhercovia v sms hlasovaní získavajú:

• nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

v hodnote od 50 – 250 €

• nákupné poukážky do siete predajní

FAnn parfumérií v hodnote od 50 – 200 €

• dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 €

Čo získa víťazka Miss Leta 2019

- prestížny titul Miss leta 2019

- auto SEAT ARONA na pol roka od spoločnosti Autoprofit s. r. o.

- pobyt pre 2 osoby v Turecku od Happy Travel

- korunku a šperky značky LEFERTY

- nákupné poukážky do FAnn parfumérie

- nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

- dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON

- modelingový book od profesionálneho fotografa