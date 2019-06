V Británii zrekonštruovali bombardér z prvej svetovej vojny: Po 100 rokoch opäť lieta

Jediný bombardér z prvej svetovej vojny, ktorý stále lieta! V Británii sa podarilo zrekonštruovať lietadlo DH.9 z vraku, ktorý našli v stajni indického maharadžu. Po viac ako 100 rokoch sa teraz opäť vznieslo do vzduchu.

Lietadlá DH.9 sa na fronte objavili v roku 1917. Uniesli 210 kg bômb, ale spočiatku mali problém s motormi. Po ich náhrade za výkonnejšie a spoľahlivejšie pohonné jednotky sa plne osvedčili. Po skončení vojny Británia darovala nadbytočný vojenský materiál svojim kolóniám. Tak sa DH.9 dostali aj do Indie.

Práve tam sa pred viac ako 20 rokmi podarilo nájsť dva vraky. Nachádzali sa v stajni pre slony v maharadžovej pevnosti v meste Bikaner. Motory z nich dávno vymontovali a použili na pumpovanie vody zo studní. Trupy a krídla sa našťastie v suchom prostredí zachovali, hoci do drevenej konštrukcie sa pustili termity.

Guy Black (70) a jeho manželka Janice (62), ktorí vedú firmu na rekonštrukciu historických lietadiel, dostali oba vraky do Británie. Jedno lietadlo zrekonštruovali tak, aby mohlo byť vystavené v múzeu, druhé chceli uviesť do letuschopného stavu.

Z múzea v Kanade získali na tento účel originálny motor, ktorý nebol nikdy použitý. Po dvoch desaťročiach prác sa zrenovované lietadlo v máji prvýkrát vznieslo na 30 minút do vzduchu. „Môj manžel ani nedýchal a ja som si hrýzla pery, ale letelo perfektne,“ povedala Janice pre Daily Mail.

Po ďalších skúškach sa má predviesť aj verejne a to už 22. júna na leteckom dni historických lietadiel v Duxforde. Lietať však bude iba minimálne. Predsa len má stroj a jeho motor 100 rokov. A koľko to celé stálo? „Povedzme, že to bolo viac ako milión libier a ostaňme pri tom,“ uzavrela Janice.

DH.9

Dĺžka: 9,3 m

Rozpätie: 13 m

Motor: Siddeley Puma/230 koní

Rýchlosť: 180 km/h

Posádka: 2

Výzbroj: 2 guľomety, 210 kg bômb

Roky výroby: 1917 - 1919