Repeťáčka Lýdia Volejníčková († 66) prehrala boj so zdravím: Tri dni pred smrťou bola plná života

Umelecký svet opäť v slzách! Vo štvrtok večer prehrala boj so zdravím ďalšia veľká hviezda deväťdesiatych rokov Lýdia Volejníčková († 66).

Tá sa preslávila po boku Ivana Krajíčka († 57) v známej relácii Repete. Podľa informácií Nového Času prišiel jej odchod do neba nečakane a ešte pár dní pred smrťou bola šťastná, plná elánu a plánov do budúcnosti.

Lýdia Volejníčková bola hviezdou v deväťdesiatych rokoch, keď sa jej sláva vyšvihla vďaka relácii Repete Ivana Krajíčka. Práve tam sa totiž preslávila so svojím neobyčajným hlasom. Málokto však tušil, že umelkyňa zápasila so zdravotnými a duševnými problémami. „Nemôžem tomu uveriť. Ešte tri dni dozadu som s ňou rozprával cez telefón a bola úplne v poriadku,“ prezradil Novému Času smutný spevák Otto Weiter.

Ten tiež povedal, že speváčka sa mu priznala, že prekonala nejaké zdravotné problémy, ale znova sa cíti plná elánu. „Bola šťastná, nadšená. Pochválila sa nám, že sa presťahovala a že dokonca aj schudla,“ dodal Weiter, ktorému utkvela v pamäti ako pravá dáma. „Bola vždy perfektne upravená, pripravená a vždy bola pekná. To bola ona. Dúfam, že aj v nebíčku bude tou dámou a bude tam rozdávať radosť,“ odkázal kamarátke do neba šokovaný Otto.

Trápilo ju zdravie

Repeťáčka zápasila v posledných rokoch so škodlivou baktériou, ktorá mala napadnúť jej chrbát. Kvôli ochoreniu dokonca pred dvoma rokmi bojovala o život. „Lydka mala nejaké problémy, ale o vážnej chorobe sme nevedeli,“ priznala Novému Času manželka Dušana Grúňa Majka. „Vieme, že sa liečila pre psychické problémy v Pezinku, a keď sa odtiaľ pred pár mesiacmi vrátila, nedalo sa s ňou už spojiť. Dozvedeli sme sa len, že výrazne schudla a strácala sily,“ dodali Grúňovci.

Preslávilo ju repete

Volejníčková patrila k speváčkam stredného prúdu a jej kariéra sa naplno rozbehla na festivale Zlatá ruža mesta Detvy v roku 1976. Neskôr pokračovala vo Vojenskom umeleckom súbore kpt. Jána Nálepku. Do povedomia ľudí sa však zapísala hlavne v relácii Repete Ivana Krajíčka, kde vystupovala aj s piesňou Keď si sám. K jej ďalším hitom patria aj skladby Smoliar či Haló tam naspievané s Michalom Dočolomanským. Spolupracovala aj so spevákom Martinom Jakubcom, s ktorým nahrali spoločne sériu albumov Repete Návraty.

Dušan Grúň (77)

Otvoriť galériu Repeťák Grúň Zdroj: MIchal Hanko „S Lydkou sme prežili veľa rokov a vystúpení, máme spolu veľa smutných aj veselých príhod. Život je už ‚bohužiaľ‘ taký. Lydka bola veľká dáma, inteligentná a prajná. Veľmi nám bude chýbať. Mali sme sa veľmi radi. Už je v nebíčku s Miškom Dočolomanským a Ivanom Krajíčkom. Nech odpočíva v pokoji.“

Marcela Laiferová (73)

„Je mi to ľúto. Keď zomierajú kolegovia, je to strašne smutné. Ja som s ňou pracovala málo, no z nášho prvého stretnutia si pamätám, ako pekne spievala, mala vždy veľmi elegantné, drahé šaty a vyzerala veľmi dobre.“

Peter Stašák (69)

„Veľmi nemilo ma to prekvapilo a je mi to ľúto. Bola fajn baba, výborná kolegyňa. 66 rokov, to nie je ešte tak veľa, aby sa musela už odobrať na druhý svet. Nevedel som o jej chorobe.“

Helena Vrtichová (66) Otvoriť galériu Speváčka a muzikantka Vrtichová Zdroj: Maroš Herc, Nový Čas „Pre mňa je to šok. Vždy bola perfektne upravená a bola to výborná parťáčka. Vždy bola elegantná, mala dobrú náladu, a keď mala aj zdravotné problémy, nikdy o nich nehovorila.“

Marcela Molnárová (53)

„V prvom rade bola veľmi príjemný a láskavý človek voči všetkým, niekedy až príliš. Mala veľmi peknú farbu hlasu. Okrem iného to bola dobrá kolegyňa, vždy sme si veľmi dobre rozumeli a vedeli sme sa perfektne porozprávať.“