Petra Vajdová sa stala po prvýkrát mamou: Exkluzívne fotky herečky krátko po pôrode synčeka

Porodila! Herečka Petra Vajdová (34) vo štvrtok v noci porodila svoje prvé dieťa v jednej z bratislavských pôrodníc.

S manželom, českým kamionistom Martinom Hrnčiříkom (43), sa tak stali rodičmi vytúženého chlapčeka. Čerstvá mamička sa počas pôrodu podľa informácií Nového Času ukázala ako veľká bojovníčka. Aké meno vybrali novopečení rodičia pre svoju milovanú ratolesť?

Vajdová sa vlani vydala za českého kamionistu Martina. V čase, keď si zaľúbená dvojica povedala svoje áno, už Petra nosila pod srdcom spoločné dieťatko. „Termín pôrodu by mal byť koncom mája,“ uviedol dávnejšie herečkin manžel pre Nový Čas. Zdá sa však, že prominentní rodičia si na svoje vytúžené bábätko museli pár dní počkať.

Podľa našich informácií totiž Vajdová porodila až po termíne, ktorý jej mali pôvodne stanoviť lekári. „Vo štvrtok večer Petra porodila. Narodil sa jej krásny zdravý chlapček. Prenášala približne tri-štyri dni,“ prezradil zdroj z herečkinho okolia. Nad výberom mena pre svoj poklad manželia dlho nerozmýšľali. Už pred pár mesiacmi sa zhodli na mene po otcovi. Tak sa aj napokon stalo. „Chlapček dostal meno Martinko,“ dodal zdroj.

Otec pri pôrode

Pre Petru aj Martina je ich čerstvo narodený chlapček prvým dieťaťom. Preto si otecko nedal ujsť tú čarovnú chvíľu, keď uvidel svojho synčeka po prvý raz. „Martin bol celý čas pri Petre, ktorá pôrod zvládla na výbornú. Rodila prirodzene, bola veľká bojovníčka,“ uviedol náš zdroj.

To, že sa manželom Hrnčiříkovcom narodil chlapček, nebolo žiadnym prekvapením. „Áno, vieme to. Tak, ako mi to vyšlo na facebooku, to aj je,“ pochválil sa pred pár týždňami Novému Času šťastný otec, ktorý tak narážal na výsledok hry na sociálnej sieti - tá mu na začiatku januára predpovedala chlapca ako najväčšie prekvapenie roka 2019.