Brutálna vražda v rodine legendárneho ruského brankára: Veľký zvrat!

V rodine ruskej hokejovej legendy Maxima Sokolova sa stala hrozná tragédia. Jeho starší syn Maxim (18) mal zavraždiť svoju mamu, potom sa pokúsil zabiť svojho brata Alexeja (15) a následne aj seba.

Nové informácie prinášajú iný pohľad. Ako uviedla televízia NOVA, ruská polícia už pracuje aj s ďalšími verziami hrozného skutku. Mladší syn pôvodne vypovedal, že jeho brat Maxim sa ho pokúsil uškrtiť a potom našiel svoju mamu mŕtvu na zemi.

Zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy!

Neskôr sa ukázalo, že Maxim síce mal zabiť svoju mamu, ale jeho brat Alexej bol ten, kto spôsobil zranenia svojmu súrodencovi. Podľa ďalších výpovedí neuniesol pohľad na svoju mŕtvu mamu a bodol brata Maxima do krku.

Posledné dôkazy však polícii prinášajú aj tretiu teóriu. Podľa nej mal mladý Alexej celý skutok naplánovať a nešlo teda o skratové konanie. Ak by sa táto teória potvrdila, bol by práve Alexej vrahom svojej mamy a tiež by stál za pokusom o zabitie svojho staršieho brata Maxima.

Maxim je momentálne hospitalizovaný v nemocnici v Petrohrade a jeho stav je vážny.

Hokejový brankár Maxim Sokolov je slovenským fanúšikom známy najmä z finále MS v hokeji 2002, v ktorom sa strelo Slovensko proti Rusku. Práve Sokolov inkasoval štyri góly a Slováci mohli oslavovať historický zisk titulu majstrov sveta.