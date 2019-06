V Tatrách sa začala letná turistická sezóna: Tri trasy, ktoré by ste rozhodne nemali vynechať

Dočkali sa! Po viac ako sedemmesačnej pauze sa môžu turisti opäť vydať na tatranské štíty a sedlá.

Oddnes sú v našich veľhorách sprístupnené všetky značkované turistické chodníky. Na svoje si prídu milovníci aktívneho pohybu, ale aj rodiny s deťmi. Nový Čas prináša tri túry, odstupňované podľa náročnosti, ktoré by ste rozhodne nemali vynechať.

Viac ako 7 mesiacov bola časť turistických chodníkov nad vysokohorskými chatmi zatvorená. Oddnes je všetkých sedemsto kilometrov turistických trás v Tatrách prístupných pre všetkých návštevníkov.

„Tak ako roky predtým, letná sezóna začína 15. júna, lebo nový návštevný poriadok je stále v štádiu prerokovania so zástupcami iniciatívy Aj my sme Tatry. Sme na novú sezónu pripravení, ale otázka je, či je na to náš národný park pripravený a či znesie to neustále zvyšovanie návštevnosti. Chcel by som poprosiť a apelovať na turistov, nech sa spávajú ohľaduplne, tak ako si to náš najstarší a najväčší národný park zaslúži,“ prezradil Pavol Majko, riaditeľ Správy TANAP-u.

Aj šéf Horskej záchrannej služby Jozef Janiga apeloval na turistov k obozretnosti a opatrnosti. „Je treba myslieť na to, že niektoré chodníky sú ešte stále pokryté snehom a snehové polia vedia byť veľmi zradné. Pri pošmyknutí na nich si môžete spôsobiť veľmi ťažké poranenie,“ dodáva.

Ľahká túra – Výstup na Predné Solisko

Na Predné Solisko existuje ľahšia i náročnejšia trasa, obe ponúkajú nádherné výhľady.

Alternatíva A: peši

Nástup: zo Štrbského Plesa (1 350 m n. m.)

Cieľ: Predné Solisko (2 093 m n. m.)

Trvanie: 2 hod. 45 min.

Celková dĺžka: 10 km

Prevýšenie: 740 m

Alternatíva B: sedačkou na Solisko a od Chaty pod Soliskom (1 840 m n. m.)

Cieľ: Predné Solisko

Trvanie: 1,5 hodiny + 20 min. sedačka

Celková dĺžka: 3 km

Prevýšenie: 270 m

Na vrchole je veľký drevený kríž a výhľad do Mlynickej a Furkotskej doliny, na Kriváň (2 494 m n. m.), Rysy (2 503 m n. m.), Satan (2 421 m n. m.), Štrbský štít (2 381 m n. m.)

Náročná túra - Výstup na Chatu pod Rysmi

Nástup a koniec: Štrbské Pleso (1 350 m n. m.)

Cieľ: po červeno značenom chodníku cez Popradské pleso a Žabie plesá na Chatu pod Rysmi (2 250 m n. m.)

Trvanie: 6,5 hod.

Celková dĺžka: 9,5 km

Prevýšenie: 1 000 m

Najvyššia vysokohorská chata a jediná, ktorá je cez zimu uzavretá. Mnohokrát bola poškodená lavínou a dnes je novo zrekonštruovaná s kapacitou 20 lôžok. Otvorená bola v roku 1933 a úplne prestavaná bola v roku 2013.

Veľmi náročná celodenná túra – Tri studničky – Kriváň
Jana (44) z Bratislavy bola na Kriváni už niekoľko krát.

Nástup a koniec: Tri studničky (1 140 m n. m.)

Cieľ: cez zeleno značený turistický chodník na Kriváň (2 494 m n. m.)

Trvanie: 7 hodín

Celková dĺžka: 12 km

Prevýšenie: 1 354 m

Na vrchole je drvený dvojkríž a prekrásne výhľady. Je to jeden z najkrajších a najikonickejších štítov Slovenska. Do polovice 19. storočia tam bola aj banská činnosť a pod vrcholom je najvyššia slovenská štôlňa.

Tatranské zaujímavosti

Saleziáni na štíte
Seleziáni na štíte

O zvláštnosť sa postarali na vrchole Slavkovského štítu saleziáni. Tí slúžili v piatok omšu na vrchole Slavkovského štítu (2 452 m n. m.).

Najromantickejší výlet

Turisti majú počas letnej sezóny v Tatrách k dispozícii aj člnkovanie na Štrbskom plese. Prvý raz mali turisti túto možnosť hneď po založení osady Štrbské Pleso v roku 1912. Tešili sa z toho až do roku 1984, keď sa člnkovanie, pre ochranu vodnej fauny, zrušilo. Nanovo sa začalo s touto atrakciou až v roku 2009. Minulý rok si prišlo romantiku na vode užiť 18-tisíc turistov. K dispozícii je 23 člnkov a jeden špeciálny – svadobný. Cena je 18 € alebo 23 € podľa veľkosti člna.