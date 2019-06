Čaputová prevezme kľúče od Grasalkovičovho paláca: Milé odkazy od prezidentiek Chorvátska a Estónska

Od dnes máme najmladšiu prezidentku na svete! Po prvý raz v dejinách Slovenska sa hlavou štátu stane žena.

Zuzana Čaputová (45) prevezme politickú štafetu od Andreja Kisku (56) a bude reprezentovať našu krajinu najmä v zahraničí. Tam sa už na jej návštevu tešia kolegyne z Chorvátska či Estónska, ktoré jej prostredníctvom našej redakcie poslali milé odkazy. Novej prezidentke však budú môcť počas inauguračného dňa zablahoželať ľudia priamo v uliciach Bratislavy. So želaniami prichádzajú aj osobnosti nášho spoločenského, politického či športového života.

Pozvánka do ženského klubu

Kolinda Grabar-Kitarović (51), prezidentka Chorvátska Otvoriť galériu Kolinda Grabar-Kitarović (51) Zdroj: anc - - (hovorkyňa) Prezidentka gratulovala zvolenej hlave štátu SR Zuzane Čaputovej a zaželala jej veľa úspechov v jej zodpovednej úlohe. Prezidentka Chorvátska vyjadrila spokojnosť so zvolením pani Čaputovej do úradu, čo ju zaradilo do úzkej skupiny niekoľkých žien-prezidentiek, ktoré boli zvolené priamo cez všeobecné voľby.

V tejto súvislosti ako šéfka Rady ženských svetových líderiek pozvala prezidentku Čaputovú, aby sa stala členkou tejto Rady. Prezidentka Grabar-Kitarović dúfa, že sa bude môcť čoskoro stretnúť s prezidentkou Čaputovou a vymeniť si názory na viaceré spoločné témy, ktoré sa týkajú nielen našich dvoch krajín, ale celej Európy či sveta s cieľom prehĺbiť priateľské puto medzi Chorvátskom a Slovenskom.

Posilnime spoluprácu

Kersti Kaljulaid (49), prezidentka Estónska Otvoriť galériu Kersti Kaljulaid (49), prezidentka Estónska Zdroj: anc - - Prosím, príjmite moju gratuláciu. Želám vám veľa úspechov pri plnení vašich budúcich povinností . Vzťahy medzi Slovenskom a Estónskom sú priateľské Som si istá, že budeme pokračovať v spolupráci, aby sme vzťahy medzi našimi krajinami ešte posilnili a vybudovali solidaritu a jednotu vrámci EÚ a NATO. Príjmite prosím vyjadrenie mojej najhlbšej úcty a taktiež prianie toho najlepšieho pre bohatstvo a prosperitu Slovenska a vašich ľudí.

Verím, že sa jej podarí zjednocovať

Peter Pellegrini (43), premiér SR

- Ako predseda vlády som pripravený s novou prezidentkou korektne spolupracovať. Očakávam najmä zhodu v zahranično-politickej orientácii Slovenska a hľadanie partnerov pre obnovenie celospoločenského i celopolitického historického konsenzu. Stojí pred ňou kľúčová úloha odosobniť sa od týchto väzieb a byť skutočne nadstraníckou prezidentkou. Preto aj dnes pani prezidentke želám, aby bola vo svojom pôsobení úspešná. Aby sa jej darilo zjednocovať, a nie rozdeľovať našu spoločnosť.

Ľudia by jej mali dôverovať

Iveta Radičová (62), bývalá premiérka

- Želám občanom prezidetku, ktorej budú dôverovať. Prezidentku, ktorá bude pokračovať v politike úprimnosti, otvorenosti, schopnosti otvárať horúce a vážne témy, ktoré trápia občanov. Prezidentku, ktorá dokáže vytvoriť okrúhly stôl politickej diskusie, vrátiť ju k témam, ktoré bytostne do politiky patria a vylúčiť témy, ktoré sú intrigovaním.

Aby v zlomových momentoch nesklamala

Richard Sulík (51), predseda SaS

- Blahoželám Zuzane Čaputovej k inaugurácii. Držím jej palce pri výkone prezidentského mandátu a očakávam, že v zlomových chvíľach nesklame občano v SR.

Nech naplní očakávanie

Ján Koleník (39), herec Otvoriť galériu Ján Koleník Zdroj: Tibor Géci, Nový Čas

- Držím jej palce vo funkcii nech sa jej podarí naplniť očakávanie. Teším sa na toto obdobie. - Držím jej palce vo funkcii nech sa jej podarí naplniť očakávanie. Teším sa na toto obdobie.