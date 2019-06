Pravda o vzťahu Judity a Tomáša († 16): Slová, ktoré odzneli na súde vám budú ešte dlho vŕtať v hlave

Dva roky boli najlepšími priateľmi, spolu trávili všetok voľný čas. Dnes je Tomáš († 16) už takmer mesiac pochovaný na žilinskom cintoríne a Judita (16) za mrežami väzobnej cely.

Nový Čas prináša detaily z ich života. Po ich prečítaní bude májová vražda študenta na žilinskom sídlisku zrejme ešte viac nepochopiteľná ako doteraz.

Vražda Tomáša šokovala celé Slovensko. Jeho život ukončili desiatky bodných rán v jednom z luxusných bytov na okraji Žiliny. Za vražedným útokom je podľa polície Tomášova najlepšia kamarátka Judita, ktorú okamžite poslali za mreže. O prípade informoval viacerými exkluzívnymi zisteniami portál nastope.sk. Jej advokát Rastislav Otruba sa však rozhodol, že ju dostane z väzby stoj čo stoj. Pred súd predstúpil s niečím, čo malo službukonajúceho sudcu rozcítiť. Judita sa podľa jeho slov s Tomášom spoznala, keď sa po ukončení ZŠ stretli na žilinskom gymnáziu.

„K zintenzívneniu ich priateľstva došlo asi pred 2 rokmi, odkedy boli takmer nerozluční. Mali mnoho spoločných záľub, radi diskutovali na rôzne témy, chodievali na prechádzky, mali podobný vkus v hudbe a filmoch, často spolu chodili do kina a cvičiť do fitnes centra,“ slová advokáta boli akousi prehliadkou spoločného života dvoch mladých ľudí. „Tomáš bol môj najlepší kamarát a je mi to všetko neskutočne ľúto,“ povedala Judita pred sudcom.

Spoločne do Londýna

Pri týchto slovách však opis vrúcneho priateľstva tínedžerov neskončil. „Trávili spolu voľný čas niekoľkokrát do týždňa, pravidelne sa spolu učili, navzájom si vysvetľovali učivo a skúšali sa pred testami. Mali spolu veľa spoločných plánov na voľné dni aj na prázdniny,“ slová advokáta vtiahli sudcu do osudu dvoch mladých ľudí, ktorý sa už nikdy nenazve inak ako tragický.

Rastislav Otruba používal tieto slová ako vysvetlenie, že Judita nemusí stáť za Tomášovou vraždou. V tejto súvislosti spomenul, že dievča v takom veku nie je schopné viesť útok s takou intenzitou a razanciou, ako je to uvedené v pitevnej správe. Súdu popísal aj plány, ktoré mali na najbližšie dni. „Judita a Tomáš mali ísť v sobotu spolu s matkou obvinenej na dlho očakávaný výlet, na ktorý sa nesmierne tešili. Letenky boli zakúpené približne pred mesiacom. V období pred udalosťou bol častou témou ich rozhovorov práve spoločný výlet.“

Jeho slová o akejsi nedočkavosti a radosti zo života mladého dievčaťa potvrdzoval telefonátom Judity svojej mame v deň vraždy a v čase, keď už bol Tomáš u Judity v byte. „Z uvedeného telefonického rozhovoru vyžarovala iba tínedžerská radosť a očakávanie.“ Po prečítaní týchto slov je len ťažko vysvetliteľné, čo sa mohlo v byte na 6. poschodí stať.

V podobnom duchu pokračoval aj advokát pred sudcom. „To, že došlo k tragickej udalosti, je absolútne nepochopiteľné pre Juditu aj pre všetkých, ktorí ju a Tomáša poznali a boli svedkami ich priateľstva,“ ukončil časť svojej obhajobnej reči Otruba.

Bezproblémová Judita

Lenže sudca si nevypočul „iba“ príbeh priateľstva školákov, ale aj čo-to zo života Judity a jej povahy. „Patrila medzi bezproblémových študentov s výborným prospechom aj dochádzkou. Počas dvoch rokov, ktoré už na škole absolvovala, bola pravidelne odmeňovaná pochvalou triedneho učiteľa aj riaditeľa školy za výborný prospech a reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, predovšetkým v anglickom jazyku,“ popísal Otruba súdu Juditino správanie sa v triede a v škole, kde chodili a trávili spoločné chvíle najmä s Tomášom.

Podľa jeho slov sa aktívne zúčastňovala charitatívnych akcií a pomáhala organizovať rôzne školské a triedne aktivity. Sudca sa dozvedel, že Judite nebolo udelené žiadne výchovné opatrenie, ani poznámka týkajúca sa správania. „Vždy bola ochotná pomôcť. Prípadné nezhody nikdy neriešila silou, nebola násilná ani agresívna. V poslednom období bola veselá a pozitívna, rada trávila čas v skupine najbližších priateľov, nikdy nebývala osamelá a neizolovala sa.“

Po týchto slovách obhajcu súdnou sieňou zazneli aj slová Judity. Povedala, že nikdy nemala skúsenosti s drogami, alkoholom, nevyhľadávala pohostinské zariadenia, kluby a podobne. Svoj voľný čas rada trávila s priateľmi, učila sa cudzie jazyky, pravidelne a rada športovala. To najdôležitejšie prišlo na záver. Judita sa pred sudcom nechala počuť, že si nevie vysvetliť, ako a prečo k vražde došlo a nerozumie, čo sa vlastne popoludní 16. mája 2019 stalo.