Pellegrini sa pred inauguráciou prezidentky rozhovoril: Priateľský odkaz pre Čaputovú a náklad Kiskovi

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) dúfa, že vo vzťahoch medzi vládou a hlavou štátu sa začne od sobotňajšej inaugurácie písať iný príbeh ako doposiaľ.

Pellegrini to uviedol vo videu zverejnenom na jeho facebookom profile. Ako potvrdil, príde na inauguráciu prezidentky Zuzany Čaputovej a želá jej, aby bola vo svojom pôsobení úspešná. Zhodu medzi ním a prezidentkou očakáva najmä v zahraničnopolitických otázkach. "Želám jej, aby sa jej darilo zjednocovať, a nie rozdeľovať našu spoločnosť. Aby si získala rešpekt v zahraničí a aby vo vnútornej politike konala nadstranícky a s úctou ku každému, kto získal mandát od ľudí. Tak to bude dobré pre Slovensko a všetkých jeho občanov," povedal premiér vo videu. Ako vysvetlil, zúčastní sa na sobotňajšej schôdzi NR SR nielen z úcty voči hlave štátu, ale aj z úcty k rozhodnutiu ľudí.

"Pani prezidentka prichádza do najvyššej ústavnej funkcie s mandátom priamo od občanov. Na jej úspešné zvládnutie bude potrebovať odvahu, nasadenie i schopnosť rýchlo sa učiť a naberať potrebné skúsenosti. Ako predseda vlády som pripravený s novou prezidentkou korektne spolupracovať," povedal Pellegrini. Zhodu očakáva najmä v zahraničnopolitických otázkach. Pripomenul, že je dôležité hľadať partnerov pre obnovenie celospoločenského i celopolitického historického konsenzu, že miestom Slovenska je Európska únia a garanciou jeho bezpečnosti je členstvo v NATO.



Pellegrini vo videu zmienil aj predchádzajúce politické pôsobenie Čaputovej v Progresívnom Slovensku. "Stojí pred ňou kľúčová úloha odosobniť sa od týchto väzieb a byť skutočne nadstraníckou prezidentkou. Slovensko stále vidí pred sebou aktuálny príbeh prezidenta, ktorý vstúpil do svojho paláca ako nestraník, no celý záver jeho funkčného obdobia poznačili jeho osobné ambície v parlamentnej politike," povedal na margo končiaceho prezidenta Andreja Kisku. Ten chce budúci týždeň predstaviť konkrétnejšie obrysy svojej novej politickej strany.

Zuzana Čaputová vyhrala v prvom aj druhom kole marcových prezidentských volieb. Porazila podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, ktorého podporoval práve Smer-SD. V predchádzajúcich prezidentských voľbách sa o post hlavy štátu uchádzal predseda Smeru a vtedajší premiér Robert Fico. Porazil ho politický nováčik Andrej Kiska. Hoci ich vzťahy boli zo začiatku korektné, najmä po vražde novinára Jána Kuciaka a výmene vlády boli Fico s Kiskom v konflikte.