Andy Murray je späť: Slávny tenista sa predstaví rovno na Wimbledone!

Britský tenista Andy Murray sa po komplikovanej operácii bedrového kĺbu plánuje predstaviť na treťom grandslame sezóny Wimbledone.

Na dvorcoch All England Clubu chce absolvovať štvorhru a dúfa, že koncom roka odohrá aj zápasy v dvojhre. Bývalú svetovú jednotku v posledných mesiacoch trápili zdravotné problémy a dokonca zvažovala koniec svojej kariéry.

Posledný súťažný zápas odohral Andy Murray 14. januára 2019, keď na Australian Open podľahol po päťsetovej dráme Španielovi Robertovi Bautistovi Agutovi. Následne podstúpil operáciu bedra, no teraz by už bolesť nemal pociťovať. "Rád by som hral každý týždeň, keby som mohol. Teraz sa cítim dobre, trénoval som, hral štvorhru a ide to fajn. Samozrejme, naozaj sa môžete preveriť až počas 'ostrého" zápasu'," povedal 32-ročný tenista zo škótskeho Dunblane pre oficiálny web ATP.

Ako už dávnejšie avizoval, budúci týždeň sa Andy Murray v londýnskom Queen'se predstaví po boku Feliciana Lópeza vo štvorhre. Ak všetko dobre pôjde, trávnatú časť sezóny by chcel odohrať vo štvorhre a až potom bude rozmýšľať o singlovej účasti na kurte. "Stále potrebujem čas. Čakajú ma ďalšie rehabilitácie a tréningy. Avšak, na základe toho, ako veci napredujú som optimista a verím, že to dokážem," povedal dvojnásobný wimbledonský šampión.