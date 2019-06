Slovenka sa na Facebooku úplne opustila: Väčší náklad biomatky ešte nedostali

Zožala potlesk! Ľudia lajkujú status matky, ktorá sa na Facebooku pustila do extrémne bio, eko, raw mamičiek.

Niekedy je menej viac. Tak by sa dalo jednou vetou pomenovať to, čo táto matka chcela v rozsiahlom príspevku odkázať premotivovaným biomamičkám. Posúďte samy. Stojí to za to.

"Som zdesená z mamičiek dnešnej doby. Ďakujem môjmu ex za tú nehodu, ktorú spôsobil pred štrnástimi rokmi a ktorej výsledok je, mimochodom, dokonalý. Že to bolo v dobe, keď som bola mladá, sprostá a neuvedomelá. Keď som neriešila nič, len som sa tešila, kedy si budem môcť obliecť rifle na traky. Krásne to časy. Moja výbavička spočívala z dupačiek, košieľok, čiapočiek, postieľky, kočíka, fusaku a troch fľašiek s cumľom. Keď sa mi narodilo to moje malé vrešťadlo, na trhu bola jediná kniha o matke a dieťati s orientačnými tabuľkami, kedy môže jest banán, mäso či ryžu. Internet, chvalabohu, ešte nebol v plnej paľbe, klasické kontroly u lekárky, bolo treba očkovať, jasnačka, dieťa mi nezdebilnelo, antibiotiká ho nezabili, ani fimóza ho nezniesla zo sveta... Detskú výživu sme varili doma, z piatich kíl jabĺk a kila cukru som mu naklochnila na polroka. Zemiak s mrkvou som mala uvarený za neuveriteľných sedem minúť, príprava obeda dokopy desať minút. Môj syn žije, je zdravý, krásny, múdry, už aj chlpatý.

Prejdem k veci. Vtedy sa písal rok 2001. Teraz, keď počúvam tehotné ženy, ku*va, to čo je? Čo tehotné sú ešte znesiteľné, ale mamičky, ktoré majú mimina, hlavne tie po 30-tke, to je riadny záhul. Vyhýbam sa debatám s nimi, lebo by som sa dostala do konfliktu. Odhliadnuc od "životu nebezpečných" povinných očkovaní, ktoré hromadne bojkotujú už v tretom dni tehotenstva, kedy sa už, mimochodom, začína veľmi aktívna príprava na dieťa cez Google. Keby ste nemali internet, viete tak ho*no a dáte si dieťa zaočkovať aj očkovacou latkou pre čivavy. Keď ho zaočkovať nedáte a drapne ho napr. rubeola, potom som zvedavá na vaše presvedčenie.

Vrátim sa k tretiemu dňu tehotenstva, keď už druhý pásik na teste úplne zmodrie. Čítanie recenzií na kočíky, najlepšie najnovšieho typu za tisíc eur, čo je veľmi praktické a ekonomické, vzhľadom na to, že tam dieťa bude polroka. Ďalej by bolo vhodné, aby malo kresielko, vibrujúce a samokŕmiace, najlepšie z BIO stromu z dažďového pralesa, nech nezvetrá. Fľašiek s cumľom minimálne jedenásť, lebo veď ja budem taká unavená, že to sa nebude dať stíhať umývať. Zabudla so na sterilizátor na fľaše. Ten je veľmi dôležitý a ešte jeden osobitný na cumle. Ďalej treba sledovať každý deň novinky na nete a čítať, čo je škodlivé vo vzduchu, vo vode, v jedle, vo vlhčených obrúskoch, všade. Pozor na baktérie, ženy. Nastáva obdobie prikrmovania, kedy ostro sledujete etikety na vami obľúbených polotovaroch. Omg, samé éčka. Ideme na BIO. Všetko musí byť BIO.

Potom tie duchaplné diskusie na internete na mamičkovských fórach. Keď čítam vetu: Ahoj mamule, malinká ma soplík a stále mrnčí, čo poradíte? Čo ti šibe? Veď jej odsaj nos a pochop to decko, že aj ty keď máš sopeľ, si nas*aná. Ďalší príspevok: Kúpila som malej bioplienky, také z plátna. BIOPLIENKY?! Môj ty bože, ženy, a potom zadrie mamička, že neprebaľuj ešte malú, keď ten pásik na pamperske nezmodral, to vydrží aj šesť hodín... Ale žerieme bio jablká, lebo majú etiketu, potom hromadné náreky, aké je strašne drahé mať dieťa, no bodaj by nebolo, keď vám niektorým BIO dr*e.

Doba je možno vyspelejšia, ale matky sú oveľa lenivejšie, uľahčovaním si života, sústredením sa na číhajúce nástrahy, sa ukracujú o zážitky. Pamätám si, ako som dala plienky na vývarku a vytiahla vreckovky. Ja len toľko, že zbytočne sa pohoršujete, že niekto na FB napíše, že v tubičke od detskej výživy našiel pleseň, že keď dával dieťaťu výživu s mäsom a brokolicou, našiel tam vlas, že marťankovia deťom nepomáhajú. Ste to ženy vy, ktoré si uľahčujete život. Idem, kúpim. Vibrovacie kresielko? Na čo? Posadím na gauč a podopriem vankúšom. Sterilizátor? Na čo? Prepláchnem horúcou vodou. O odsávačkách ani nehovorím. Nie vždy je všetko cool a trendy zdravé a správne. Se*te na bioživot a majte deti občas dogrcané, zasoplené a špinavé od piesku. Nepanikárte, keď zjedia malú húsenicu. Týmto všetkým okolo sa uberáte o obyčajnosti života. To mi len tak dnes napadlo,... že bioplienka pre bioho*no. Mier na zemi," napísala na Priznania žien, kde si vyslúžila vyše 4-tisíc lajkov.