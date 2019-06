Vzbura žien vo Švajčiarsku: Do ohňa hádzali podprsenky, z práce odchádzajú protestne skôr

Ženy naprieč Švajčiarskom demonštrujú za spravodlivejšie ohodnotenie, väčšiu rovnosť a tiež proti sexuálnemu obťažovaniu a násiliu.

Je to prvý takýto protest v tejto alpskej krajine za posledných 28 rokov. Štrajk sa nesie v duchu nespokojnosti so sexizmom a nerovnosťou na pracoviskách. Medzi požiadavkami je aj lepšie finančné ohodnotenie pre chyžné, učiteľky a opatrovateľky, teda v zamestnaniach, ktoré tradične vykonávajú najmä ženy.



V Lausanne sa pri mestskej katedrále okolo polnoci zišli stovky žien a následne pochodovali centrom mesta, zapaľovali drevené palety a do ohňa hádzali kravaty alebo podprsenky. Podporovateľky a podporovatelia dúfajú, že sa im podarí spustiť "fialovú vlnu" nazvanú podľa farby, ktorú si osvojili pre svoje hnutie. Jeho hlavné logo pozostáva zo zaťatej päste vo vnútri symbolu Venuše, teda krúžku s krížikom.



Organizátori povzbudzujú ženy, aby odišli z pracoviska presne o 15:24. To je podľa nich totiž čas, keď by mali prestať pracovať, aby zarábali rovnako ako muži úmerne priemernej hodinovej mzde. Piatkové protesty zároveň pripomínajú tie zo 14. júna 1991, keď stovky tisíc švajčiarskych žien odišli z práce, aby odsúdili diskrimináciu - 20 rokov po tom, ako Švajčiarky získali právo voliť a desaťročie po uzákonení rovnosti pohlaví.