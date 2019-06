Gwyneth Paltrow prekvapuje, s manželom to majú inak: Prečo spolu nechceme bývať

Herečka Gwyneth Paltrow (46) už nechce robiť rovnaké chyby ako v manželstve so spevákom Chrisom Martinom.

S ním sa rozišla pred tromi rokmi a pracovala na tom, aby kvôli spoločným deťom ich priateľský vzťah dobre fungoval naďalej. Medzitým si našla ďalšieho partnera a vlani sa stala jeho manželkou. ,,Koučka intimity" jej ale poradila, aby s Bradom Falchukom (48) nezdieľali rovnakú domácnosť. Teda aspoň nie neustále. Vzťah im tak podľa nej vydrží dlhšie.



Gwyneth tvrdí, že jej dnes kamarátky závidia fakt, že nemá manžela nasáčkovaného doma každý deň. Brad je tiež ženatý druhýkrát, takže na spolužití v jednej domácnosti netrvá. A nevadí mu ani, že trávia dovolenky a sviatky nielen s Gwyneth, ale aj s jej bývalým manželom Chrisom a jeho novou partnerkou, herečkou Dakotou Johnson.



,,Ach, všetci moji priatelia žijúci v manželstve mi hovoria, že to, ako to máme nastavené, znie dokonale, a že by sme nemali meniť nič," zverila Gwyneth magazínu Style. Nežiť v jednej domácnosti nonstop jej poradila trénerka Michaela Boehm. ,,No samozrejme že je Chris súčasťou rodiny a s Bradom sú ako úplní kamaráti," tvrdí Paltrow o exmanželovi.