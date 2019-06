Rozchod hokejovej legendy Jágra a jeho Veroniky? Blondínka už má mať iného

Láske Jaromíra Jágra (47) a Veroniky Kopřivovej (28) malo odzvoniť. Špekulácie o ich rozchode pritom trvajú už dlhší čas.

Teraz však prišiel web extra.cz s informáciou, že sa bývalý hokejista a kráska skutočne rozišli. Koniec vzťahu majú viac ako rok tajiť, vysvetlením má byť to, že nechceli, aby bol okolo nich podobný rozruch, ako keď sa v roku 2016 k svojmu vzťahu priznali.

Kopřivová však rozchod odmietla komentovať. ,,Veľmi by ma zaujímalo, kde sa tieto informácie berú. Vy to chcete potvrdiť alebo vyvrátiť, ale to sa nepodarí, pretože ja o svojom súkromí nehovorím,“ povedala pre extra.cz Veronika, ktorá tým pádom koniec vzťahu ani nevyvrátila. Ako si portál všimol, blondínka na sociálnych sieťach často pozdravuje z dovoleniek, Jágr však po jej boku chýba.

Spoločnosť jej ale robia atraktívne dvojičky Martin a Miroslav Dubovický (27), ktorí sa venujú modelingu. S druhým menovaným už má Kopřivová tvoriť pár, čo mladík nepoprel. ,,Ja neviem, spýtajte sa Verči,“ odpovedal na otázku extra.cz, či tvoria pár.

Dubovický a Kopřivová na fotke z apríla 2019: