Napínavá naháňačka v Bratislave: Vodič začal unikať policajtom, po chvíli padli výstrely!

Ďalšia dráma v Bratislave! Po naháňačke polície s vodičom pod vplyvom alkoholu je zranený jeden policajt.

Pri zákroku sa aj strieľalo do pneumatík, zadržaný muž nafúkal 1,35 promile. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Vo štvrtok okolo 20.30 h zbadala policajná hliadka na Slovnaftskej ulici v Bratislave vozidlo zn. Fiat Punto, ktorého vodič začal po spozorovaní polície prudko zrýchlovať. To vyústilo do výzvy policajtov na zastavenie, ktorú unikajúci muž ignoroval.

Polícia ho prenasledovala po viacerých uliciach bratislavských Podunajských Biskupíc "pričom opakovane vodiča vyzývala na zastavenie, čo však vodič ignoroval, pričom svojou mimoriadne riskantnou jazdou ohrozoval iných vodičov, ako aj chodcov", spresnil Szeiff. Vozidlo policajti prenasledovali až na Ulicu Svornosti, kde boli najprv použité varovné výstrely do vzduchu. "Keďže ani tie vodič nerešpektoval, policajti použili služobnú zbraň a vystrelili na pneumatiky vozidla, čím došlo k ich vyfučaniu. Avšak ani to vodičovi neprekážalo a v unikaní pokračoval ďalej," dodáva hovorca.

Prenasledovanie bolo ukončené v blízkosti Borekovej ulice, kde policajti vytiahli muža z vozidla a zadržali ho. Pri tomto zákroku sa zranil policajt, ktorý bol ošetrený s poranením ruky. Vodičovi vo veku 41 rokov bolo zistených 1,35 promile alkoholu v krvi. Vyšetrovateľ v súvislosti s incidentom začal trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.