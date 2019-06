Čínski vedci zistili, že ľudia užívali marihuanu už pred 2500 rokmi: Dôkaz našli na pohrebisku

Výskumníci našli na západe Číny najstaršie dôkazy o užívaní marihuany.

Podľa štúdie ľudia fajčili marihuanu už pred najmenej 2500 rokmi, a to počas rituálov alebo náboženských obradov. Dôkazy našli na pohrebisku v drevených nádobách slúžiacich na pálenie. Vo vzorkách bol vysoký obsah THC, z čoho usudzujú, že ľudia v tej dobe vedeli o účinku tejto látky. Nádoby našli v pohorí Pamír. Vedci si myslia, že ľudia položili listy marihuany na horúce kamene uložené v nádobe a následne vdychovali dym.



Je možné, že za vysoký obsah THC v rastlinách môže vysoká nadmorská výška. Existujú dôkazy, že takýto jav sa môže objaviť v regiónoch s nízkou teplotou, nízkou hladinou živín a ďalšími podmienkami súvisiacimi s vysoko položenými miestami. Ľudia tiež mohli zámerne pestovať rastliny s vyšším obsahom THC.



Ako uvádza BBC, je to najstarší dôkaz o využití marihuany pre jej psychotropné účinky. "Tieto zistenia podporujú tvrdenie, že marihuanu po prvý raz užívali pre jej psychotropné účinky v horských regiónoch na východe Strednej Ázie, odkiaľ sa rozšírila do celého sveta," uviedla Nicole Boivin z výskumného inštitútu Maxa Plancka v nemeckej Jene.