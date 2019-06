Tehotná žena začala rodiť vo vlaku, na svet prišlo zdravé dievčatko: Úžasná reakcia železníc

Až do svojich 25 rokov bude môcť na írskych železniciach cestovať zadarmo dievčatko, ktoré jej matka v utorok priviedla na svet vo vlaku smerujúceho do Dublinu.

S neplánovaným pôrodom pomohli praktický lekár a dve zdravotné sestry, ktorí vlakom išli tiež, a novorodenec i matka sú teraz v dobrom zdravotnom stave. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský web BBC.

Dieťa prišlo na svet v utorok krátko po tretej hodine popoludní potom, čo vlak idúci z Galway zastavil v meste Kildare. Matku si predtým podľa všetkého všimla ako prvá stewardka Emma Toteová, keď prechádzala okolo záchodu jedného z vagónov a začula zvnútra krik. Za dverami našla mladú ženu, ktorá jej oznámila, že začína rodiť. Toteová upozornila rušňovodiča, zavolala sanitku a začala medzi cestujúcimi hľadať niekoho, kto by mohol pomôcť. Prihlásili sa dve sestričky, ku ktorým sa o niečo neskôr pridal praktický lekár Alan Devine.

Írskej vysielacej spoločnosti RTÉ opísal, že zohral iba vedľajšiu úlohu, pretože s podobnými situáciami nemal prakticky žiadne skúsenosti. Pôrody vraj zažil len ako mladý praktikant "v nemocnici, pekne v sterilnom prostredí". "Ale toto bolo úplne chaotické, bolo jasné, že sa to deje, či sa nám to páči alebo nie, a tak sme robili, čo sme mohli," povedal. Dvadsať minút po tom, čo Devine pribehol na pomoc, bolo dievčatko na svete. Doktor potom matku s dieťaťom odprevadil do nemocnice v Dubline, obaja sú podľa neho v poriadku.

"Veľmi nás teší, že matka vo vlaku bezpečne priviedla na svet dievčatko, a sme vďační zákazníkom i zamestnancom, ktorí asistovali," uviedol írsky štátny dopravca Iarnród Éireann. Spoločnosť dodala, že vzhľadom na jedinečné okolnosti jej narodenia bude môcť dievčatko až do veku 25 rokov využívať služby štátnych železníc zdarma. Podobný scenár zažili vlani cestujúci prímestského vlaku v Paríži. Vo vagóne sa vtedy narodil chlapec, ktorému parížsky dopravný podnik tiež sľúbil bezplatné cestovanie do veku 25 rokov.