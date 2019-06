Sophie našila na svojho svojho priateľa búdu, aby otestovala jeho vernosť: Kruté zistenie!

Keď sa Sophie Sinclair (23) a jej priateľ začali od seba vzďaľovať, prepadol ju pocit, že ju Daniel podvádza. Mladá mamička z anglického Halifaxu sa preto rozhodla, že ho otestuje s falošným Facebookovým profilom s cieľom nalákať ho na rande.

"V roku 2013 som bola na večierku môjho priateľa, kde ma zaujal pekný tmavovlasý cudzinec. Bola som presvedčená, že by sa o mňa nikdy nezaujímal, ale behom niekoľkých minút zamieril mojím smerom a zrazu sa otočil a predstavil sa ako starý priateľ zo školy. Od prvej chvíle som ho milovala, ale nikdy som nemala odvahu ho pozvať na rande," spomína na začiatky ich vzťahu pre portál The Sun.

"Netrvalo dlho, kým sme išli na prvé rande. Daniel mi len o niekoľko dní neskôr povedal, že ma miluje. Náš vzťah sa rýchlo posunul, Daniel a ja sme boli jeden pre druhého perfektní. O dva roky neskôr sme priviedli na svet nášho syna, bola som šťastnejšia ako kedykoľvek predtým. Milovala som našu malú rodinu a Daniel bol skvelý otec. Ale neskôr sa začal správať čudne. Odišiel z rodinného života a prilepil sa k svojmu telefónu," opisuje hlavný zlom v Danielovom chovaní Sophie.

"Ako mama na plný úväzok som mala plné ruky práce, potrebovala som pomoc okolo domu. Ale namiesto toho, aby mi podal pomocnú ruku, Daniel sa na chvíľu odtrhol od obrazovky a potom sa k nej ihneď vrátil. Povzdychla som si. V našom vzťahu boli traja ľudia - ja, Daniel a jeho telefón. Povedala som si, že jeho posadnutosť telefónom je možno nevinná, ale keď som jedného dňa uvidela zoznam jeho priateľov na Facebooku, bola som šokovaná množstvom dievčat, ktoré si pridal," pokračuje Sophie, v ktorej práve táto skutočnosť spustila výstražný signál, že niečo nie je v poriadku.

V októbri 2015 sa potajme dostala na jeho Facebook a vtedy sa jej obavy potvrdili. V jeho mobile našla koketné správy. "Ahoj, kráska," písal Daniel tajomnej dievčine. Všetko mu vmietla do tváre, on však poprel všetky jej výčitky. "Nemohla som uveriť, že zatiaľ čo ja som bola zaneprázdnená starostlivosťou o naše dieťa, Daniel flirtoval s náhodnými ženami na Facebooku," dodala Sophie.

"Potrebovala som vedieť, či môžem Danielovi dôverovať, a tak som sa rozhodla vytvoriť falošný profil na Facebooku. Najprv som sa prihlásila na počítač a do vyhľadávača som napísala „sexi potetované dievča“. Čoskoro som našla perfektný profilový obrázok anonymnej ženy, ktorú som nazvala „Daisy“. Potom som naplnila jej profil fotografiami hier Xbox a hráčskych vtipov, o ktorých som vedela, že by sa na ne Daniel mohol chytiť," popisuje svoj plán.

Sophie nemusela dlho čakať. Po tom, ako poslala Danielovi žiadosť o priateľstvo, prišla správa. "Ahoj, kráska," napísal jej. "Ďalšie 3 dni som sa cítila ako chorá, keď sa Daniel hral so mnou a naším malým chlapcom na rodinu a pritom tajne písal Daisy," popisuje.

"Chystám sa kúpať, môžeš mi doniesť čaj?" zakričal Daniel jedného dňa na svoju priateľku. "Kedy sa môžeme stretnúť?" napísal Daisy po niekoľkých sekundách v kúpeľni.

"Nemohla som uveriť, aké má nervy. Dokonca ma požiadal, aby som mu išla umyť chrbát. Bola to posledná kvapka. Bežala som späť dole a dohodla dátum s Daisy na stredu. Neskôr mi Daniel oznámil, že sa v stredu zdrží u kamaráta. Dobre, povedala som cez zaťaté zuby a snažila sa zadržať hnev," hovorí Sophie.

Všetko však mohol pokaziť telefonát, ktorý si Daniel u Daisy vyprosil. "Ahoj, to som ja Daisy, skúšala som po telefóne napodobniť iný prízvuk. Cítila som, že Daniel vie, že som to ja, no začal flirtovať a povedal, že môj hlas znie fakt sexi. Bola som šokovaná. Nemohla som uveriť, aký bol hlúpy. Snažila som sa čo najlepšie, aby konverzácia pokračovala, ale čoskoro mi hnev prerástol cez hlavu. Bola som to celý čas ja, Sophie, ty idiot, kričala som na neho. Vedel som, že si to celý čas, skúšal to na mňa. Ale ja som videla, že sú to len smiešne lži, a čoskoro sa priznal," opisuje Sophie.

"Je mi to ľúto, nenechávaj ma, prosil. Napriek Danielovým zúfalým prosbám som vedela, že mu už nemôžem dôverovať, ​​a vyhodila som ho z nášho bytu. Mala som zlomené srdce, ale vedela som, že robím to najlepšie pre svoju rodinu. Teraz už chodím s niekým novým," dodala na záver svojho príbehu.