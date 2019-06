Lukratívna zákazka štátu pre advokátsku kanceláriu: Za dvadsať strán vyše 1,6 milióna eur?!

Rozprávkový džob! Advokátska kancelária Vladimíra Kána dostala za zastupovanie štátnej firmy MH Manažment v súdnom spore pekný balík peňazí.

Za jeden úkon, za ktorý bežne berú právnické firmy stovky - maximálne tisícky eur - zinkasovala neuveriteľných 300-tisíc eur bez DPH. A to všetko ešte predtým, ako sa celý proces vôbec začal.

Po tom, ako v roku 2015 prepukol škandál týkajúci sa právnika Radomíra Bžána, ktorý zastupoval Fond národného majetku v spore o Gabčíkovo, sa ukazuje, že takýchto „výhodných“ zmlúv s advokátskymi kanceláriami má štát viac. Bžán mal za svoju prácu po vyhratom spore dostať 77 miliónov eur, no po medializácii prípadu sa dohodli na odmene „iba“ 17,5 milióna eur.

Štátna akciová spoločnosť MH Manažment, a. s., nástupca Fondu národného majetku, podpísala v roku 2017 zmluvu s advokátskou kanceláriou Vladimíra Kána ECKER-KÁN & PARTNERS v sporoch o určenie vlastníckeho práva k 49 % balíku akcií spoločnosti Mondi SCP, a. s. Štátna firma, ktorá je v spore žalovaná spolu s ružomberskými papierňami, tentoraz s vyplatením odmeny nečakala ani na skončenie sporu a peniaze poslala na účet právnikom ešte pred začiatkom pojednávania.

A odmena to nebola hocaká, ale kráľovsky štedrá. Advokátska kancelária totiž zinkasovala 1,63 milióna eur. Tieto peniaze mala získať za vypracovanie troch úkonov v rozsahu 20 strán, čo vychádza na vyše 300-tisíc eur bez DPH za jeden úkon.

MH Manažment vysvetľuje

Podľa štátnej akciovky sú to však pre advokátsku kanceláriu zaslúžené peniaze. „Výška odmeny vyplýva z reálne vysokej hodnoty veci, ktorá je predmetom sporu - 49 % akcií SCP Mondi. Na základe dát z účtovnej závierky spoločnosti Mondi SCP ide o vyše 500 miliónov eur,“ vyhlásila hovorkyňa MH Manažmentu Scarlett Filipovičová. Zvláštne je, že formu odmeny po vzájomnej dohode obe strany zmenili z pôvodnej podielovej na tarifnú. Pri tarifnej sa môžu peniaze vyplácať už dopredu.

MH Manažment sa bráni, že k úprave pristúpili po prípade Bžána a takýmto spôsobom ušetrili štátu peniaze - 40 %. „Ak by MH Manažment zmluvy len jednostranne vypovedal, musel by za uskutočnené úkony zaplatiť tarifnú odmenu v plnej výške. Vyplatenie prvých splátok za už vykonané úkony je teda výsledkom dohody a inej techniky odmeňovania, ako je podielová odmena. Kým podielová odmena sa vypláca na konci sporu, pri tarifnom spôsobe sa to robí priebežne. Následne v tomto prípade klesli náklady za jeden úkon približne štvornásobne,“ uviedla Filipovičová.

Samotný Kán považuje svoju odmenu za adekvátnu a dodal, že suma, ktorú zinkasoval, je po zľave, ktorú poskytol štátu. „Výška tarifnej odmeny advokátskej kancelárie sa v zmysle vyhlášky ministerstva spravodlivosti odvíja od tzv. tarifnej hodnoty každého z vami uvedených súdnych sporov, ktorých predmetnom je majetok mimoriadne vysokej hodnoty,“ skonštatoval Kán.

Dodáva, že odmena nebola advokátskej kancelárii vyplatená za „3 úkony v rozsahu 20 strán“. Na otázku, aké služby teda poskytol, už neodpovedal. Akú odmenu si advokát v prípade určí, je podľa právnika Róberta Bánosa individuálne. Odmena môže byť dohodnutá ako paušálna, podielová, tarifná, ale aj podľa počtu odpracovaných hodín. Tam by bola cena za jeden úkon neporovnateľne nižšia. „Niektoré medzinárodné alebo väčšie právnické kancelárie si za hodinu môžu účtovať aj tisíc eur, ale skôr sa to pohybuje v stovkách eur. Na druhej strane nie každá kancelária vie zvládnuť ťažší prípad,“ vysvetlil Bános.

Spor o 49% balíka akcií Mondi SCP

Žalujúci

bývalý zamestnanci firmy

Žalované strany

spoločnosť ECO-INVEST, a. s.

MH Manažment, a. s. (ako nástupca Fondu národného majetku)

Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS (zastupuje v spore MH Manažment, a. s.)

O čo v spore ide

MH Manažment vysvetľuje, že štát napadli žalobcovia, v mene ktorých vystupuje bývalý šéf FNM SR z čias mečiarovskej privatizácie Štefan Gavorník, ktorý napadnutú privatizáciu riadil. Privatizácia SCP sa odohrala v roku 1996 a v roku 2006 ju počas druhej Dzurindovej vlády definitívne uzavreli. FNM SR v máji 2006 uzatvoril dohodu o tom, že privatizér SCP Milan Fiľo zaplatí pokutu s tým, že ňou bude celá privatizácia papierenského podniku uzatvorená.