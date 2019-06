Šampión Jurčo je už doma: Na aké jedlo sa najviac tešil?

Už je doma! Na Tomáša Jurča (26) sa po zisku Calderovho pohára v tíme farmy Caroliny Hurricanes sypú len a len pochvaly.

V drese Charlotte Checkers sa stal 3. najproduktívnejším hráčom play off AHL. Do Košíc priletel unavený, ale šťastný. Trinásteho odišiel do Ameriky a 13. sa aj vrátil... „Bola to výborná sezóna. Získal som už druhýkrát Calder Cup a som otvorený kontaktom z NHL. Záujem tu je,“ naznačil Tomáš, ktorý sa zvítal s priateľkou Natáliou (26) a veľmi sa tešil na domácu kuraciu polievku a vyprážaný syr.