Zemetrasenie v strane Most-Híd? Béla Bugár priznal, že ponúkol svoju funkciu

Béla Bugár po neúspešných voľbách ponúkol strane svoju funkciu.

Ako informuje TV JOJ na svojom spravodajskom portáli noviny.sk, predsedníctvo rezignáciu odmietlo a výsledkom bolo rozhodnutie, že do roku 2020 bude viesť stranu. Intenzívne ale debatujú ako ďalej, tak, aby do budúcna strana nezostala mimo parlamentu.

Predsedníctvo strany ponuku Bugára odmietlo, republiková rada prijala uznesenie, že Bugár povedie stranu do volieb v roku 2020. V rozhovore pre TV JOJ uviedol, že budú rokovať orgány strany a hľadá sa kompromis. Ten by mal podľa neho prospieť budúcnosti strany. "Sú rôzne rokovania. Na budúci týždeň bude republiková rada. Tie informácie by som vám mohol teraz povedať, ale ako som už povedal, nebudem odkazovať cez médiá," uviedol Bugár. "Samozrejme je veľa možností, prípadne aj personálne. Len musíte aj to vedieť, že ak aj ja poviem, že dobre, ponúkam svoje miesto, musia s tým aj oni súhlasiť, predsedníctvo aj republiková rada. Musia vedieť, čo to potom obnáša. Hľadáme možnosti, ako aktivizovať našich členov," dodal Bugár. Na otázku, či bude Most-Híd Mostom Híd aj bez Bélu Bugára, odpovedal: "Nešpekulujte."

Bugár pripustil rokovania o prípadnej spolupráci aj s SMK. Tú im vraj Most ponúkol aj pred eurovoľbami, strana vraj nereagovala. A tak je podľa Bélu Bugára lopta na ich strane ihriska. SMK reaguje, že koncom júna budú v oboch stranách republikové rady, kde sa bude debatovať aj na túto tému a dovtedy sa k prípadnej spolupráci vyjadriť nevedia.