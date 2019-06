Hokejisti St. Louis Blues sa stali víťazom Stanleyho pohára v sezóne 2018/2019. V rozhodujúcom zápase finálovej série s Bostonom Bruins zvíťazili 4:1.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Útočník St. Loius Blues Ryan O'Reilly bol po zisku Stanley Cupu šťastný ako nikdy. Svojou skvelou produktivitou sa postaral o prvý Stanley Cup pre svoj tím v histórii a bol dokonca ocenený ako najužitočnejší hráč play-off. V pozápasovom rozhovore s kanadskou televíziou sa mu však podaril nevídaný trapas.

Útočník povedal vulgarizmus v priamom prenose. "Keď sme viedli, vedel som, že už to nedo***eme," vypadlo z úst O´Reillyho pred celým hokejovým svetom. Ihneď si to uvedomil a začal sa ospravedlňovať, no redaktor sa už neubránil smiechu.