Herec Krampol o nelichotivých obvineniach o Gottovej manželke: Ivana Karla stráži, lebo je blázon...

V českom šoubiznise rezonuje hádka slávika Karla Gotta (79) s dlhoročným kamarátom, spevákom Milanom Drobným (74).

Ten pustil do knihy Náš Karel, ktorú vydal Blesk, šokujúce vyhlásenie o tom, čo bolo na počiatku ich konfliktu v roku 2016. ,,On to celé spôsobil Olda Havránek (dlhoročný vodič Gotta, pozn. Blesku), ktorý za mnou prišiel, že je chorý, vyzerá to s ním zle a prisahal mi, že Ivana Karla mláti a že som jediný, kto s tým môže niečo spraviť. Tak som podľa toho reagoval a strhla sa táto mela,“ vysvetlil Drobný, ktorý bol rád, že sa s Gottom tento rok uzmierili.

Sám tiež priznal, že dnes už vie, že to bolo klamstvo. Vyťahovanie takýchto tvrdení na svetlo sveta však spôsobilo, že priateľstvu spevákov je zrejme definitívne koniec. Gott Drobnému poslal cez svoju hovorkyňu tvrdý odkaz.

Na konflikt spevákov sa teraz redaktorka Blesku v programe "Lucie, postrach celebrit" spýtala herca Jiřího Krampola (80). Ten svojho rovesníka Gotta pozná od tínedžerského veku a hovorí, že sú dobrí priatelia. ,,Mne je to tak veľmi nepríjemné, keď takto niekto niečo o niekom hovorí. Ja som v tom držím jednej veci, ktorú mi kedysi poradil práve Karel Gott. A ten to robí celý život: Keď sa mu niečo nepáči, tak si to nechá pre seba, a keď sa mu to páči, tak toho človeka pochváli. Toto je podľa mňa len nedorozumenie,“ povedal Krampol o konflikte kolegov zo šoubiznisu.

,,Ja si myslím, že Karel žije v spokojnom manželstve, že je šťastný, že má tie deti, a že Ivanka sa oňho naozaj stará,“ povedal. ,,Je to blbé voči nej, pretože som presvedčený, že ona ho má naozaj rada a naozaj sa oňho stará, čo je skvelé. A hlavne ho stráži, pretože on je blázon, on by robil trikrát toľko, ten by vzal všetko. On to potrebuje ako drogu,“ prezradil o maestrovom pracovnom nasadení v relácii Blesku.

Krampol tiež vysvetlil, že chápe, prečo to Gotta tesne pred 80-kou stále ťahá na pódium. ,,To je jeho vôľa, to sú tí jeho diváci, bez ktorých on nemôže byť. Často počujete, prečo to ten Gott robí, veď on to nepotrebuje. Ale on to práveže potrebuje. Ja to vidím podľa seba, keď človek vylezie na pódium a tam je to publikum, a zasmejú sa, alebo reagujú, tak to je akokeby vás niekto nabil energiou, takže to chápem. Ako keď zapojíš mobil do zásuvky, keď nabíjate batériu, to je to isté,“ povedal so smiechom.