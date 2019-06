Stretnú sa zoči-voči: Fico bude na východe rokovať so smerákmi, ktorí sa proti nemu vzbúrili

Situáciou a výzvou na zmeny v strane Smer-SD sa bude vo štvrtok zaoberať krajská rada strany v Košiciach, na ktorú príde aj stranícky predseda Robert Fico.

Novinárom to potvrdil krajský líder Smeru-SD v Košiciach Richard Raši. Ešte pred tým sú na programe dňa stranícke krajské rady v Banskej Bystrici a Prešove. "Po rokovaní krajskej rady bude brífing. Dostanete výstup nielen od mňa, ale aj predsedu strany, aj Moniky Smolkovej," uviedol Raši, ktorý je zároveň vicepremiérom pre investície a informatizáciu.

Rokovanie v Smere-SD vyvolal list okresnej predsedníčky Košice 3 a europoslankyne Moniky Smolkovej, ktorý podporili aj niektorí ďalší okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja. Žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií, a vyzývajú Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Chcú tiež mimoriadny snem.

Raši k tomu vo štvrtok skonštatoval, že Smolková poslala list po straníckej linke, čiže okresným a krajským predsedom, preniklo to však do médií. Vznikli pritom otázky, prečo sa to rieši takto. "Ona mi sama vravela, že to poslala vnútrostranícky a nechcela to diskutovať takto široko navonok. Samozrejme, sme veľká strana, ktorá má viac ako 15 000 členov, je prirodzené, že môžu byť názory také aj také, ale to, čo nerobí dobre, je, keď sa o tom diskutuje na verejnosti pred tým, ako sa to vydiskutuje doma," povedal.

Výzva padla podľa neho aj do nešťastného obdobia, keď predseda Fico bol na dovolenke. "Teda, nedalo sa to odkomunikovať ani rýchlejšie vysvetliť, preto po návrate z dovolenky obehol všetky krajské organizácie, končí v Košiciach, odkiaľ tá výzva na nejaké zmeny prišla. Myslím si, že dnes sa to odkomunikuje a verím, že to ukončíme nejakou normálnou debatou," dodal Raši.