Hororové stretnutie! Mama zistila, že v ich podkroví žije votrelec: Zvrátene, čo tam robil

Scéna ako vystrihnutá z hororového filmu. Mamička na hrozivé stretnutie nezabudne do konca života.

Žena z amerického Tennessee si všimla podozrivý pohyb v dome a rozhodla sa to preveriť. Keď uvidela votrelca, ktorý vbehol do izby jej dcéry, ostala ako obarená. S krikom sa za ním rozbehla, no mladík záhadne zmizol. Zavolala políciu, ktorá ho našla ukrytého v podkroví.

Ani v najhoršom sne by jej nenapadlo, že v ich dome býva niekto cudzí. Šokovaná matka zistila, že Matthew Casto (18) už nejaký ten čas prebýva v ich podkroví a to nie je to najzvrátenejšie. Mladík sa v noci plížil do izby jej 14-ročnej dcéry. Podľa portálu The Sun, sa do nej dostal cez šatník.

Nešlo však o prvý prípad. Mladík sa rovnakého činu dopustil už predtým. Niekoľko týždňov spával nad spálňou bývalej priateľky. Jeho úchylné správanie vyšlo na povrch, keď ho dievča náhodou odhalilo vo svojej izbe. Po krátkej šarvátke sa jej podarilo utiecť a zavolať políciu. Matthew sa medzitým skryl za hromadu oblečenia, no muži zákona ho chytili.