Nemecko zasiahli silné búrky: Zranilo sa 21 ľudí

Najmenej 21 ľudí utrpelo v stredu večer zranenia v dôsledku silných búrok, ktoré opäť zasiahli severovýchod Nemecka. Informovala o tom agentúra DPA.

Najviac zranených hlásili z obce Blankensee v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko, kde sa na námestí zhromaždilo asi sto svadobčanov. Nárazový vietor tam spôsobil odlomenie konára stromu, ktorý spadol z približne štvormetrovej výšky a zasiahol a vážne zranil tri ženy a štyroch mužov. Jeden ďalší muž utrpel pomliaždeniny. Na mieste zasahovalo 43 hasičov.

V meste Oranienburg pri Berlíne vietor strhol korunu stromu, ktorá spadla na ľudí zhromaždených na slávnosti pod holým nebom. Podľa hasičov bolo zranených 11 ľudí. Silná búrka vyčíňala i v hlavnom meste Berlín, kde vietor z podľa Nemeckej meteorologickej služby (DWD) dosahoval v nárazoch rýchlosť približne 110 kilometrov za hodinu. V súvislosti s búrkami zasahovali hasiči asi 320-krát. Búrky Berlíne a neďalekom Postupime spôsobili zaplavenie ulíc, pivníc a podzemných garáží. Na berlínskych letiskách Tegel a Schönefeld asi na 45 minút pozastavili lety. Z bezpečnostných dôvodov bola zhruba na dve hodiny prerušená i premávka diaľkových vlakov.

Škody spôsobili búrky i v záhradách a parkoch v meste Postupim, ktoré sú zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Tie sú z dôvodu odstraňovania škôd až do odvolania uzavreté. V spolkových krajinách Sasko a Brandenbursko padali krúpy s priemerom do piatich centimetrov.

Na území Nemecka bolo v noci na štvrtok podľa spoločnosti Siemens (BLIDS), ktorá monitoruje blesky, vyskytlo približne 800 týchto úkazov za minútu. Každý desiaty blesk pritom udrel do zeme, uviedol hovorca BLIDS Stephan Thern. V meste Magdeburg zasiahol blesk dom, v dôsledku čoho začala horieť jeho strecha. Polícia uviedla, že budova zostala neobývateľná. Silné búrky zaznamenali i v Bavorsku, Hesensku a Meklenbursku-Predpomoransku.